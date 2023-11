Před koncerty nejím pečivo a mléčné výrobky, prozradila Rottrová

„S hlasem někdy bývají potíže, ale důležité je nenastydnout a být v teple, teďka v zimě zvlášť, a zahřívat se teplým jídlem a teplým pitím. Aspoň tak mi to doporučil pan doktor,“ vysvětluje zpěvačka, jak si chrání hlas, aby mohla v aréně vystoupit.

Musí k tomu změnit i jídelníček. „Například nejím moc pečivo, protože údajně zahleňuje. Moc nemusím mléčné výrobky, které údajně taky zahleňují. Jsem spíš na tu zeleninu, syrovou zeleninou, kousek lehkého masa,“ vyjmenovává svůj jídelníček. „A když mám koncert, tak si dám jenom něco malého k obědu a pak nejím, až po koncertě. A to si sednu v šatně – a já bych jedla! Seděla bych tam hodinu, jedla a pila víno nebo na festivalu pivo,“ rozplývá se při pomyšlení na to, jak uvolněně a šťastně se cítí po koncertě.

Jídlo je pro ni prý největším požitkem, ačkoli to na její figuře nikdy nebylo znát. Dobrá večeře se sklenkou vína je základ. Sama i ráda vaří a nemusí to být pro druhé. „Mě baví ten proces. Já jsem si vyvařovala i jen pro sebe. Když jsem žila jedenáct roků sama, tak jsem vařila pro sebe jak obědy, tak večeře. Na co jsem měla chuť, to jsem si uvařila,“ prozradila.

Času na to měla dost, protože na rozdíl od mnohých kolegů je ranní ptáče. „Já vstávám tak v půl sedmé nebo po šesté hodině, i když nemusím. A byly časy, kdy jsem vstávala v pět,“ popsala. S takovýmto biorytmem si prý své povolání nevybrala úplně šťastně, a tak se ve dnech, kdy koncertuje, udržuje vzhůru pomocí kávy.