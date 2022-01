Marie Rottrová prozradila, co nemůže zapomenout Heleně Vondráčkové

„Byla to píseň, kterou později zpívala Helena Vondráčková jako Dvě malá křídla. Byla to písnička Roberty Flack, kterou jsem strašně milovala a hrozně jsem ji chtěla zpívat. Najednou jsem ji slyšela v rádiu a říkala si: Ach, Heleno! Panebože, to je hrůza! Teda ne ta píseň, tu natočila krásně s nádherným textem Zdeňka Borovce,“ řekla Marie Rottrová.

Zpěvačka před koncem loňského roku oslavila kulatiny. Na hudební scéně působí dvaašedesát let, během kterých chtěla dvakrát svoji úspěšnou kariéru ukončit. Poprvé na konci osmdesátých let.

„Byla jsem hrozně unavená, vyhořelá. Měla jsem dva koncerty denně. Začala jsem zapomínat notoricky známé texty, měla jsem strašnou trému. Pořád jsem si opakovala písničky, měla v hlavě zmatek. Říkala jsem si, že musím přestat. Nebyla jsem si jistá, jestli dám fanouškům to, co očekávají,“ popsala jedno z nejtěžších období své kariéry. „Najednou se to tak semlelo. Totální syndrom vyhoření. Tak mi přišlo hrozně vhod, že jsem se vdala a odjela do Německa, do naprosto anonymního prostředí, a vyčistila hlavu.“

Helena Vondráčková, Hana Zagorová a Marie Rottrová (4. září 2003)

Na zpěvačku ani během první pauzy publikum nezapomnělo. Její písničky se lidem zaryly hluboko pod kůži. Touha přestat zpívat definitivně se dostavila znovu před deseti lety. „Taky jsem byla trochu unavená. Začalo toho být zase hodně. Zpívala jsem se třemi kapelami a žádného kapelníka jsem nechtěla odmítnout. Nechtěla jsem říkat ne. Tak jsem chtěla říct definitivní ne, aby se žádný z nich nemohl urazit,“ přiznala.

Dodala, že jí všichni říkali, že to nevydrží a že jí bude zpívání, vystupování, fanoušci i pódium scházet. „A měli pravdu. Včetně Hanky Zagorové. A byla to ona, která mě po dvou letech mého odpočinku pozvala jako hosta svého vánočního koncertu a tam jsem viděla, jak mě všichni přijali, jak to bylo hezké, jak mi to scházelo,“ vysvětlila důvody, které ji vedly zpátky na pódia.