Moderátorka Marie Retková: Kdo má láskyplnou rodinu, zvládne vše. I nemoc

Host do domu, Dopoledne s Dvojkou a v současnosti Noční Mikrofórum… Váš profesní život je často spojený s Českým rozhlasem Dvojkou.

Máte naprostou pravdu. Noční Mikrofórum mě strašně baví, protože si do něj zvu různé osobnosti, které mě zrovna zaujmou tím, čím se zabývají. Je skvělé, že po dohodě s dramaturgyní je jejich výběr na mně. Součástí té produkce je proto vždy takové to moje osobní zaujetí a nasazení. Zkrátka jsou témata, která mě zajímají, a vždy si říkám, aby to zajímalo také posluchače.

Dodnes mi hlavou zní věta mé dcery: Maminko, když půjdeš na chemoterapii, tak si nechám ostříhat vlasy a dám ti je!