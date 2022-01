Teď už to můžu přiznat, jsem celoživotní šprt, vysvětluje herečka Doležalová

Narodila se v Karviné, ale dětství prožila v Trutnově. „Je to město turistů, sporťáků a lyžařů, ale z naší rodiny nikdo nelyžoval a já si nesla v dětství pocit, že nejsem tak správně sportovní, jak by měl pravý Trutnovan být. Ale jinak na dětství i dospívání mezi kopci vzpomínám krásně,“ vypráví Marie.

Pak přišla konzervatoř a první velká role ve filmu Pusinky. „Tak intenzivní hledání sebe sama, jak je popsané v Pusinkách, jsem v sobě nikdy neměla. Byla jsem zažraná do hraní a děsně slušňácká, na škole jsem se spolužáky ani nechodila do hospody. Dneska si říkám: Proč? Proč jsem to studentský období nedokázala prožít divokým způsobem?“ směje se Marie Doležalová.