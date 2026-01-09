Znali jsme ji jako Išku z filmové road movie Pusinky nebo Sašu ze sitcomu Comeback, ale také jako autorku blogu Kafe a cigárko a hvězdu StarDance, kterou v roce 2015 vyhrála. Přesně deset let poté se s Marií Doležalovou scházíme v Praze v Břevnově, kde žije se svým manželem Markem Zelinkou a dětmi Alfrédou a Rudolfem. Právě pro ně původně vznikly pohádky, které Marie nyní vydává ve své nejnovější knížce nazvané Dokud nesníš ty bonbóny, nedostaneš mrkev!
Nemám ráda sebestřednost a tanečníci mi přišli ještě sebestřednější než herci, a to už je co říct.