Je šílené, že adorujeme morbidní obezitu, říká misska Marie Danči

„Porucha příjmu potravy není jen v modelingu, ale i ve sportu a konkrétně bulimií třeba trpí víc kluků než holek, takže to je takový tichý zabiják,“ říká Danči, která takovou poruchou trpěla a i když je na tom nyní dobře, neoznačuje se za plně vyléčenou.

„Myslím, že porucha příjmu potravy je závislost. S jistotou mohu říct, že jsem úplně jinde než jsem byla rok zpátky, ale je to cesta,“ říká.

„Samozřejmě mi občas chodí zprávy, že jsem příliš hubená. Já to vidím, vím to a nepotřebuji, aby mi to někdo ještě psal,“ uvádí. V minulosti jí takové zprávy lichotily, ale teď už ví, že tělo má být především zdravé.

„Dlouhou dobu jsem žila v tom, že hubená rovná se krásná. Teď už mi bude třicet a uvědomuji si, že tělo mě chrání celý život a potřebuji mít zdravé tělo. Už se chci cítit a být zdravá,“ říká Danči, která v minulosti doplatila na trend vychrtlých modelek.

Nesouhlasí ale ani se současným prosazováním příliš kyprých těl. „Je šílené, že žijeme v době, kdy adorujeme morbidní obezitu. Jsem zastáncem toho, ať si každý dělá, co chce, pokud nehazarduje se zdravím někoho jiného. S tím svým ať si každý dělá, co myslí, ale ať mi nenutí, že takhle je to správně,“ říká.

„U některých značek mi vadí, jak začaly tlačit, že morbidní obezita je správně. Není. Stejně tak jako mentální anorexie nebo bulimie nejsou v pořádku,“ dodává Danči, která vedle modelingu pracuje v advokátní kanceláři.

V Česku se podle ní samotným modelingem už nedá uživit. Je potřeba být k tomu influencer, protože značky si už vybírají podle počtu sledujících a místo životopisu slouží Instagram. Problém se sociálními sítěmi vidí Danči v tom, že se na nich lidé upravují, mění realitu a sledující už neví, co je pravda.

Marie Danči na Miss Universe

„Naše generace si ještě pamatuje, co je realita a jak vypadá, ale když se podívám na generace po nás, tak mě děsí, jak žijí v tom, že Instagram je z větší části reálný a někteří influenceři se staví do rolí vzorů. To mi vadí. Určitě by stálo za to čas od času promazat, koho sledujeme,“ míní modelka, která se snaží prosazovat přirozený vzhled a s tím také odjela letos na Miss Universe.

„Jsem zastánce větší přirozenosti. Misska je z větší části dodělaná a předělaná a chci ukázat, že to tak nemusí být. Záleží samozřejmě na porotě, jestli se jim líbí přirozenost. Já sázím na autenticitu,“ řekla Danči před odjezdem. U poroty ale neuspěla.