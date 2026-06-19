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Občas se mihnu na plátně, ale živí mě sociální sítě, říká Mariana Prachařová

Renato Salerno
Mariana Prachařová bude letní měsíce trávit v Česku, hlavně na zahradě s maminkou Danou Batulkovou. Influencerka a herečka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila třeba o tlaku sociálních sítí na mladou generaci. Prozradila, že se objeví také v připravovaném filmu Po večerce.

Potkali jsme se na akci plné plavek, spodního prádla. Co jsou vaše nezbytnosti na nadcházející léto?
Určitě nějaké hezké volné šaty a hezký set plavek.

Děláte si na léto „to-do list“, co se týče cestování, plus všeho, co k tomu potřebujete?
Ani ne, protože, co se týká léta, většinou moc necestuju. Já se snažím zůstat v Česku, protože tady je nejhezčí počasí za celý rok. Proč bych jela někam k moři, kam můžu jet v zimě. Já se těším na české léto a takový seznam nepotřebuju. Budu u mamky na zahradě a tam si vezmu staré kraťasy, plavky a budu úplně spokojená.

Mariana Prachařová (3. června 2026)
Mariana Prachařová
Mariana Prachařová (Praha, 21. září 2020)
U návštěv oblíbené houpací křesílko, které evokuje vzpomínky na dovolenou u moře, je prý extrémně pohodlné, ač se to na první pohled nezdá.
30 fotografií

Jste influencerka, ale i políbená herectvím a muzikou. Čemu se teď momentálně věnujete tak, aby vás to naplňovalo?
Nejvíc se asi věnuju sociálním sítím, Instagramu. Budu ale po dlouhé době zase mít menší roli ve filmu. Je to film Po večerce, bude mít premiéru teď 25. června. Občas se mihnu takhle i na plátně, ale teď mě nejvíc živí sociální sítě.

Co je na sociálních sítích pomyslný tenký led?
Tenký led? Já beru Instagram jako svůj deníček. Samozřejmě jsou věci, které tam nedávám a snažím se přemýšlet nad tím, co říkám, k čemu se vyjadřuji, ale pořád je to nějaká moje platforma. Chci se tam cítit dobře a pokud se tam někomu něco nelíbí, já i blokuju. Je to můj moje „safe space“ a udržuju si tam jen lidi, kteří mě mají rádi.

Mariana Prachařová

Je mladá generace působící na sítích slušnější?
To neumím asi takhle posoudit. Strašně záleží. Ale upřímně nové generaci vůbec nezávidím, v čem vyrůstá, čím jsou obklopení. Sociální sítě, a to já sama je dělám a vidím „behind the scenes“ (zákulisí – pozn. red.), a i já mám občas problém nezávidět. Nebo říkat si: „Ty jo, můj život stojí asi za prd.“ To jim vůbec nezávidím. Ale nedá se nic dělat, jinak to už nebude.

Miluje růžovou, má ráda „mišmaše“. Jak bydlí influencerka Mariana Prachařová

Dovede se podle vás člověk v dnešní uspěchané době, v tom, jak na něj všechno chrlí sociální sítě, vůbec zamilovat a vést nějaký plnohodnotný vztah? Tu lásku, co vidíme ve filmech?
Já myslím, že jo. Myslím, že strašně záleží, ale když to člověk chce, určitě to jde.

A vy v to věříte?
Věřím.

Máte jenom pozitivní zkušenosti?
Jo i ne. Záleží.

Jak o sebe pečujete?
Samozřejmě skincare. Dřív jsem šla klidně nalíčená spát, to už vůbec. A SPF, prosím vás, SPF je nejdůležitější!

Mariana Prachařová a Dana Batulková na StarDance XII (Praha, 4. listopadu 2023)

Dáváte mamince beauty tipy?
Dávám. Dokonce po mně i dědí různé skincare produkty, nebo jí vždycky něco doporučím. Teď jsem jí doporučovala mikrojehličkové sérum. Už si ho taky pořídila.

Co vy a muzika? Chystáte něco?
Ne. Muzika, to se mě teď vůbec netýká. Zpívám si doma.

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