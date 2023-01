Sice už nebyl důvod, přesto jsem šla, říká o emigraci Eva z Discopříběhu

„Nejprve probíhal výběr na Slovensku s nějakými modelkami, které byly krásné, vysoké. Já byla malá, tehdy taková šedá myška. Tam bylo asi deset modelek. Ty si režisér vyfotil a pak pozval na konkurz do Prahy mě, nemodelku, kde bylo dalších sto děvčat,“ popsala Mariana Konečná svoji cestu k roli.

V době natáčení studovala střední ekonomickou školu v Bratislavě, kde pro její mimoškolní aktivity prý moc velké pochopení neměli. „Nechtěli mě pouštět. Tehdy to tak prostě bylo,“ povzdechla si s tím, že od premiéry filmu uplynulo loni neuvěřitelných 35 let. „Mně to připomenul Michal David esemeskou.“

Po maturitě Mariana Konečná, ještě coby Slováková, odešla do zahraničí. „Říká se tomu emigrace. Bylo to na Silvestra 1989, takže k tomu sice už nebyl moc důvod, přesto jsem šla,“ vzpomínala.

Se svým tehdejším partnerem, slovenským fotografem bulharského původu, zamířila do Německa. „Žili jsme čtyři roky v Německu, pak jsme šli do Švýcarska a tam jsme se rozešli. Ve Švýcarsku jsem pak žila asi šest let se Švýcarem,“ prozradila.

Za svého nynějšího manžela se provdala v roce 2012. To si prý pamatuje tak přesně kvůli tomu, že se tehdy hrálo mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém Slovensko porazilo Česko, a získalo druhé místo. „My jsme spolu byli dlouho, než jsme se vzali, takže teď už jsme spolu dvacet pět let,“ vysvětlila Janu Krausovi, že podobně jako u něj, i ona si svůj svazek nechala úředně stvrdit až po mnoha letech společného soužití.