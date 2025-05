Tak dnesni predstaveni Tarzana si budu pamatovat asi do smrti smrtouci… skoro jsem si vypichl oko a to doslova…original oštepem pry 2mm vedle a jsem slepej… a tim bzch chtel podekovat jak zachranne sluzbe tak p.doktorce a sestrickam z fakult. nemocnice “na Karlaku”… jako TOP pristup a top osetreni… i za zachranu moji bulvy.. ps. I to liceni je do sanitky pjekne