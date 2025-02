S mámou spolu nechtěli být v divadle, vzpomíná Marián Labuda na otce

S nápadem obsadit ho do inscenace přišel jeho kamarád Petr Čtvrtníček a Labudovi tak začalo dojíždění z Bratislavy do Prahy. „Takový je náš život. Kočovný. Už jsem si zvykl,“ říká smířeně.

Na otce má stále živé vzpomínky. Vybavuje si ho, když se učil roli Pávka do filmu Vesničko má středisková. „Stále chodil po bytě a dokola si přeříkával: Jako kdybych přežvykoval pohřební věnce. Byla to hodně těžká věta, protože pro nás Slováky není jednoduché vyslovit ř. A on ji pak ve filmu použil, když se točila scéna při které večeří a za hřbitovní zdí zní pohřební písně,“ prozradil.

Sám má podobnou zkušenost. „Když jsem točil film o Emanueli Moravci první věta, kterou jsem měl říct, byla: Komu bude ten řád přiřčen?“ vzpomíná Labuda a s výslovností zápasí ještě po letech. Češtinu má ale rád. „Moje nejoblíbenější česká slova jsou todlencto, tydlencty…,“ usmívá se.

O jeho otci se toho vědělo hodně i v Česku, o matce však nic. „Maminka byla baletkou, pak potkala mého tátu, přišly děti – já a můj bratr – a tancovat přestala. Nastoupila do divadla jako nápovědka,“ prozrazuje Labuda mladší. Manželé se dokonce potkávali na prknech Slovenského národního divadla v Bratislavě. „Měli asi dvě tři představení, kde byli spolu, ale neměli to rádi. Po těch padesáti letech společného života si od sebe chtěli nejspíš odpočinout, tak potom umělecký šéf divadla zařídil, že když hrál otec, měla službu jiná nápovědka,“ směje se Marián.

Po otci zdědil smysl pro humor, který byl vlastně prvotním signálem, že by mohl být hercem. Vystudoval konzervatoř a začal hrát jak na Slovensku, tak v Česku. Objevil se v seriálech Nováci, Kosmo a dalších projektech. Dokonce založil kapelu, ve které je zpěvákem. „Nerozumím tomu, proč moje postava v Lotrandovi a Zubejdě nemá žádnou písničku. Buďto ji zapomněli napsat nebo tady nikdo neví, že umím zpívat,“ kroutí naoko pohoršeně hlavou.

Marián Labuda (8. října 2013)

V kapele, která se jmenuje Trezor hraje i jeho bratr Marek. Vystudoval práva, ale před šesti lety se začal věnovat hře na klavír a teď už spolu veřejně vystupují.

Zatímco Marek Labuda má tři děti, Marián pouze dvě, zato starší Richard kráčí v jeho šlépějích. „Studuje Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Už jsem jsme si spolu zahráli v divadle a další inscenaci budeme zkoušet,“ prozrazuje Marián.

Mladší syn je zapálený fotbalista. A manželka sice vystudovala národopis, ale pracuje v televizi Markíza. Má na starosti publicistiku a zpravodajství. Na dotaz, jestli mu vytváří podobné zázemí jako kdysi maminka jeho otci, říká Marián se smíchem: „Když jedu do Prahy, uvaří mi něco na cestu a pěkně zamává.“

„V novém prostředí s novými lidmi se vždycky naučíte něčemu novému, a to je inspirativní,“ vysvětluje Labuda, proč mu stálo za to vzít divadelní roli v Praze.

Marián Labuda ml. ve filmu Anatomie zrady – Emanuel Moravec (2020)

Na Slovensku je jeho domovskou scénou Divadlo Astorka. A v televizi se v současné době objevuje v seriálu Dunaj, k vašim službám, který je obdobou Zlaté labutě, již u nás vysílala Nova.

O své postavě v muzikálu říká: „Sultán je starostlivý otec. Shání Zubejdě doktory, aby ji vyléčili z té její choroby. Když je člověk pořád někde zavřený, tak onemocní. Tam vidím paralelu se současností. Dnešní mladí jsou neustále na smart telefonech, počítačích, nechodí na sluníčko, na vzduch, tak jsou z toho taky často nemocní.“

Sám je prý s léty na sebe čím dál přísnější. Tím spíš, že otec ve svých třiasedmdesáti podlehl infarktu. „Občas si dávám výzvy. Letos jsem do nového roku vstupoval s předsevzetím, že se až do Velikonoc nedotknu alkoholu. A zatím se mi to daří,“ hlásí hrdě herec.