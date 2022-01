Úraz a krvácení do mozku mi změnilo kariéru, přiznal mentální kouč Jágra

Marian Jelínek si vysnil kariéru vrcholového hokejisty a dělal vše, aby svého snu dosáhl. Po juniorské reprezentaci dostal nabídku hrát za prvoligový tým Sparty. Život mu ale nečekaně změnila osudová událost v den jeho jedenadvacátých narozenin.

Při jednom ze zápasů mu při pádu sklouzla přilba, narazil hlavou na mantinel a upadl do těžkého bezvědomí. Dva dny byl v kómatu na jednotce intenzivní péče.

„Když jsem se probudil, lékaři mi opakovaně svítili každých dvacet třicet minut baterkou do očí, aby zjistili, zda nemám jednu ze zorniček větší, což by naznačovalo krvácení do mozku. Já jsem jednu zorničku opravdu větší měl. CT vyšetření hlavy tenkrát neexistovalo a sraženina v mozku mohla udělat velkou neplechu,“ popisuje Marian Jelínek v novém dílu pořadu 13. komnata.

Následně mu lékaři oznámili, že kvůli krvácení do mozku se k profesionálnímu hokeji nebude moct vrátit. Jeho sen, kterému obětoval patnáct let života, se náhle zhroutil.

Marian Jelínek a Jaromír Jágr (2000)

„Limitovalo mě to, při každém pohybu jsem cítil v hlavě bolest. Celý rok jsem pak kvůli tomu byl od sportu odstaven,“ vzpomíná s tím, že i když později bruslil, bál se osobního kontaktu na ledě i každého přiblížení se k mantinelům. „S tím se samozřejmě hokej moc hrát nedá, takže můj výkon šel extrémně dolů,“ říká Jelínek.

Dlouho a složitě se vracel do života. Aby našel ztracenou motivaci, podstoupil několikaletou psychoterapii. Dramatický zvrat v jeho vlastním životě ho tak postupně nasměroval k jiným hodnotám.

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, pracoval jako hokejový trenér a na moderní vědecké úrovni se začal zabývat duší vrcholových sportovců. Mezi své největší trenérské hokejové úspěchy řadí zlato z MS 2005, 2× titul s HC Sparta Praha a Presidentův pohár s HC Plzeň.

„Téměř po dvaceti letech se mi pak v hlavě začaly rodit myšlenky, které mě odváděly od trénování hokejistů. Postupně jsem přecházel k jinému povolání. Začala mě extrémně zajímat psychologie, věci ohledně subjektivních světů jedinců a hledání rezerv v jejich sportovním výkonu. Touha po nejlepších výkonech mě zavedla k tomu, že vítězství není jen ve fyzické oblasti, ale i v psychice,“ vysvětluje Marian Jelínek.

25. dubna 2017

„V praxi mě k tomu dovedl Jaromír Jágr. On byl ten, který mi říkal: ‚Najdi ten rozdíl mezi úspěšnými a průměrnými. Pojď, vymysli něco nového.‘ Díky němu jsem také poznal velmi úspěšné lidi, ať už Maria Lemieuxe, Waynea Gretzkyho, Tigera Woodse, nebo třeba Miloše Formana. To mě hrozně zaujalo, protože jsem si uvědomil, že rozdíl mezi opravdu výborným a průměrným sportovcem je v tom jeho subjektivním světě a psychice,“ říká.

Marian Jelínek byl dlouhou dobu osobním koučem hokejisty Jaromíra Jágra, nyní se stará například o tenistku Karolínu Plíškovou. Vypracoval se na předního mentálního kouče světového jména, věnuje se především psychologii sportu.

Do praxe zavedl evoluční techniky nastavení mysli, které vycházely z nejnovějších psychologických výzkumů typu: Jak posílit sebevědomí a vnitřní disciplínu sportovce? Jaký vliv na úspěch má talent? Co rozhoduje o vítězích ve sportu i v životě? Na toto téma publikoval i několik knih a řadu rozhovorů.

VIDEO: Marian Jelínek – Co rozhoduje o vítězích?