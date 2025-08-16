Mariah Carey poskytla exkluzivní rozhovor magazínu Harper’s Bazaar UK, na jehož obálce se objevila koncem července. Nutno přiznat, že na snímcích, které při té příležitosti vznikly, zpěvačka rozhodně nevypadá na svůj věk.
„Nedovoluji si stárnout, nějak se to průběžně samo děje. Nevnímám čas, roky ani čísla a věk. Mám o tom dokonce novou písničku, která těmito slovy začíná,“ říká s odkazem na svou novou tvorbu.
Hudbě se věnuje už od dob střední školy, a není to poprvé, co se jí na toto téma někdo ptal. V roce 2017, když v Americe propagovala svůj singl Vision of Love, prohlásila, že si připadá ‚skoro na pětadvacet‘.
„Hlavní je nezaokrouhlovat to. A když už zaokrouhlovat, tak směrem dolů,“ směje se zpěvačka. „Nepočítám roky v negativním slova smyslu. Mám výročí, ne narozeniny. Zkrátka oslavuji život.“
K mladistvému vzhledu si pomáhá tím, že nikdy nekouřila cigarety, koupe se ve studeném mléce, užívá si důkladné masáže a s největší pravděpodobností si vypomáhá i mistrně aplikovaným botoxem.
„Dobrý botox vás nijak nezmění, jen podpoří zachování stávajícího vzhledu. Když se použije už na první vrásky, ke stárnutí tváře dochází mnohem pomaleji,“ vysvětluje doktor Akis Ntonos z kliniky Aion Aesthetics.
O Mariah je také známé, že se vždy zásadně nechává fotografovat jen ‚z té hezčí strany‘. Na toto téma ostatně ráda vtipkuje, zvlášť při komunikaci s fanoušky.
„Nový rok, nový začátek. Teď se vyfotím z té horší strany,“ napsala například počátkem minulého roku k fotce na svém Instagramu. Svou ‚hezčí stranu‘ má prý jasně danou už od devatenácti let, kdy jí při prvním focení fotograf sdělil, že zprava vypadá mnohem lépe.