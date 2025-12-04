Mariah Carey vydělává se svým třicet let starým vánočním hitem 70 milionů ročně

Hit All I Want For Christmas Is You je hitem předvánočního vysílání rozhlasových stanic po celém světě již třetí desetiletí. Mariah Carey (56) i letos zpívá „na Vánoce si přeji jen jedno jediné a to tebe“. Americká popová hvězda vydělává na licenčních poplatcích od vydání písničky v roce 1994 ročně 3,36 milionu amerických dolarů, což je v přepočtu přibližně sedmdesát milionů korun.

Mariah Carey zahájila sérii svých svátečních koncertů Christmas Time In Las Vegas a vystoupení pojala jako velkolepou show plnou kostýmů, světel a vánočního kouzla.

Mariah Carey v nové verzi klipu svého vánočního hitu All I Want For Christmas...

Během večera se na pódiu objevila v přiléhavých šatech s červenobílými pruhy, spustila se ze stropu na obří sněhové vločce nebo tančila ve zlatých minišatech s flitry.

Zpěvačka Mariah Carey v nové verzi písně All I Want For Christmas Is You
Mariah Carey v nové verzi klipu svého vánočního hitu All I Want For Christmas Is You (2019)
Mariah Carey stále boduje se svým vánočním hitem
Mariah Carey v Los Angeles (29. srpna 2025)
46 fotografií

Pro velké finále, kdy zpívá ikonický hit All I Want for Christmas Is You, zvolila červeno-bílý overal a na jevišti ji doprovodili pochodující cínoví vojáčci a Santa Claus, kterého zpěvačka během show nazývá „můj týpek“.

Slavná píseň z roku 1994 je nejstreamovanějším vánočním hitem v historii. Každoročně generuje odhadované licenční výnosy ve výši 2,5 až 4 milionů dolarů a do roku 2023 přesáhly její celkové příjmy jen z tohoto singlu 100 milionů dolarů.

Carey uvedla, že píseň kdysi složila s pomocí malého klávesového piana značky Casio. „Mým cílem bylo vytvořit něco nadčasového, aby to nepůsobilo jako devadesátky,“ popsala.

Přesto ji dodnes překvapuje, jak velký ohlas píseň má. Domnívá se, že si ji lidé oblíbili hlavně kvůli její upřímnosti. „Opravdu, skutečně miluji Vánoce, a tak je to v tom — doufám — poznat. Není to falešné, šlo to od srdce,“ dodává.

Když Mariah Carey v roce 1994 vydala píseň All I Want for Christmas Is You, nejspíš nikdo netušil, že se z ní stane jeden z největších vánočních hitů všech dob. Koncem každého roku se pravidelně vrací do hitparád po celém světě.

Základ písně přitom měl vzniknout překvapivě velmi rychle – Mariah údajně složila melodii i strukturu během pouhých patnácti minut. Samotná produkce byla mnohem náročnější a ladila se do posledního detailu, aby vznikl budoucí evergreen. Zajímavé také je, že zatímco většina moderních vánočních hitů jsou novými verzemi starších koled, All I Want for Christmas Is You je zcela originální skladba.

Nedovoluji si stárnout, říká ve svých 56 letech zpěvačka Mariah Carey

Nahrávání vánočního hitu přitom probíhalo uprostřed léta, kdy panovaly tropické teploty. Aby se vytvořila správná sváteční atmosféra, vyzdobil producent Walter Afanasieff nahrávací studio světýlky a dekoracemi. Zároveň se rozhodl pro specifický zvuk inspirovaný popovou produkcí 60. let, která dodala písni nezaměnitelný nostalgický charakter.

Po vydání se skladba okamžitě stala hitem, její největší úspěch však přišel až s érou streamingu. V USA se opakovaně dostala na první místo žebříčku Billboard Hot 100 – poprvé až 25 let po vydání. Dnes se považuje za jednu z nejvýdělečnějších písní historie a odhaduje se, že Mariah Carey už přinesla celkem více než 100 milionů dolarů.

Ikonický je i původní videoklip, který vznikl jako záměrná pocta domácím VHS záznamům. Natáčel ho tehdejší manžel Mariah, Tommy Mottola, a právě zachycená „domácí atmosféra“ přispěla k tomu, že si fanoušci klip dodnes spojují s rodinnou vánoční nostalgií.

Skladba má hned několik verzí — od akustické, přes remixy až po duet Mariah se zpěvákem Justinem Bieberem. A protože se písnička každoročně vrací s železnou pravidelností, stala se také miláčkem internetových memů. Každý listopad zaplaví sociální sítě obrázky hlásající „It’s time!“.

