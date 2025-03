Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová byli rozvedeni v roce 2021, deset let po jejich rozchodu. Manželka herce a bývalého guvernéra Kalifornie podala žádost o rozvod po 25 letech vztahu poté, co zjistila, že její manžel má nemanželského syna Josepha, kterého zplodil s Mildred Baenovou, jejich bývalou hospodyní, ve stejném čase, kdy Maria otěhotněla a čekala nejmladšího syna Christophera. Oběma synům je dnes shodně sedmadvacet let.

Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová na archivním snímku z klubu Studio 54 (1978)

„Bylo to velmi brutální, byla jsem opravdu zděšená a v šoku. Bála jsem se, co bude. Zlomilo mi to srdce, duši, zlomilo to vše, co ze mě zbylo,“ píše Maria Shriverová a vzpomíná na to, jak v roce 2011 skončilo nejen její dlouholeté manželství, ale i její role první dámy Kalifornie. Zároveň ve stejné době přišla o oba rodiče.

Shriverová byla kdysi považována za ženu, která měla všechno, co si jen mohla přát. Pochází z rodiny Kennedyů, měla úspěšnou kariéru televizní novinářky, slavné příjmení, na první pohled harmonické manželství s hollywoodskou hvězdou a čtyři krásné zdravé děti.

„Víte, vyrostla jsem ve velké, velmi soutěživé rodině, kde se nikdy nemluvilo o pocitech a o tom, jak se kdo kdy cítí. To nebylo důležité. Důležité bylo něco v životě dokázat. Když jsem se v rodině rozhlédla kolem sebe, viděla jsem, že pokud člověk něco nedokázal – a to opravdu s plnou parádou a velkolepě – tak nebyl v rodině vidět,“ vzpomíná.

Často také zažívala zklamání ze strany lidí, kteří ji srovnávali se slavnými příbuznými. „Hej, nejsi Kennedyová? Ty jsi Caroline, že?“ – „Ne, já jsem Maria Shriverová.“ Viděla jsem hned v jejich tvářích zklamání. Uvědomila jsem si, že pro ně nejsem dost dobrá,“ popisuje.

V roce 1972 si prezidentský kandidát George McGovern vybral jejího otce jako svého kandidáta na viceprezidenta a ona se k němu připojila v předvolební kampani. Tehdy se naplno zamilovala do světa žurnalistiky. Po absolvování Georgetownské univerzity začala pracovat v místní televizní stanici. Pak potkala Arnolda Schwarzeneggera.

„Okamžitě mě začal přitahovat, vždycky mě ve všem naplno podporoval. Říkal mi vždy, abych šla za svými sny, že on jde také za těmi svými. Moje rodina byla v šoku, nikdo mému vztahu s Arnoldem nerozuměl. Podle nich jsme byli příliš rozdílní. Byl to republikán, kulturista, chtěl být filmovou hvězdou,“ píše.

Maria Shriverová chtěla být televizní moderátorkou. „Bylo mi řečeno, že musím výrazně zhubnout, začít chodit k hlasovému kouči, abych se naučila mluvit a znít jako moderátorka. Musela jsem si také odbarvit vlasy na blond,“ říká o začátcích kariéry v televizi.

„V roce 1986 jsme se s Arnoldem vzali. V roce 2003 se pak rozhodl kandidovat na guvernéra. Tehdy mi zavolali moji šéfové ze zpravodajství a požádali mě o to, abych rezignovala kvůli střetu zájmů. Nemohla jsem už jako manželka politika mluvit v televizi o politice. Můj nový cíl byl stát se co nejdokonalejší první dámou Kalifornie,“ vzpomíná.

Maria Shriverová a její děti Christina, Patrick a Katherine Schwarzeneggerovi

Když v roce 2011 praskla Schwarzenegerova aféra s domácí hospodyní, Shriverová navštěvovala terapeuty a léčitele, dokonce odjela i do kláštera. Tam jí jeptiška řekla: „Myslím, že hledáš svolení opustit své manželství a být sama sebou.“ Shriverová poté okamžitě požádala o rozvod.

Úlevu našla v psaní poezie. „Našla jsem ženu, která se celý život bála, že není dost dobrá. Ženu, která měřila svou hodnotu jen podle viditelných úspěchů a doufala, že někdo jiný jí zajistí bezpečí a klid,“ píše v jedné z básní.

I když dlouho pochybovala o tom, že její tvorba stojí za zveřejnění, přátelé ji přesvědčili, že může inspirovat ostatní. „Poezie dokáže najít cestu do našeho podvědomí a pomoci nám objevit skryté pravdy. Každý v ní může najít sílu, stejně jako jsem ji našla já,“ dodává Shriverová. Kniha I Am Maria vychází v úterý 1. dubna 2025.

Soud manželství Schwarzeneggera a Shriverové ukončil po deseti letech od rozpadu vztahu, partneři si v roce 2021 rozdělili majetek za víc než 400 milionů dolarů, v přepočtu 8,8 miliardy korun. Kvůli neexistenci předmanželské smlouvy se majetek dělil půl na půl. Rozvod vedl soukromý soudce, kterého si bývalí manželé zaplatili proto, aby detaily řízení zůstaly utajeny před veřejností.