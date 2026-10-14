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Margot Robbie už není. Herečka se po deseti letech rozhodla pro rázný krok

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  11:11
Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11....

Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11. září 2025) | foto: Reuters

Margot Robbie na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Margot Robbie v Londýně (4. února 2026)
Margot Robbie v Londýně (5. února 2026)
Margot Robbie v Londýně (5. února 2026)
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Australská herečka Margot Robbie (36) začala deset let po svatbě používat příjmení svého manžela Toma Ackerleyho. V nových dokumentech britského obchodního rejstříku je hvězda filmu Barbie uvedena jako Margot Elise Ackerley, a to v souvislosti s produkční společností LuckyChap Entertainment, kterou s manželem vede.

Informace okamžitě vyvolala debatu mezi fanoušky. Někteří nechápou, proč by jedna z největších hollywoodských hvězd měla přijímat jiné příjmení, když se Robbie za více než 15 let v branži stala zavedenou značkou. Jiní naopak upozorňovali, že používání manželova příjmení v obchodních dokumentech ještě neznamená, že by se herečka musela vzdát jména Robbie ve své kariéře.

Margot a Tom se poznali v roce 2013 při natáčení filmu Suite Francaise. Robbie v něm hrála, zatímco Ackerley pracoval jako asistent režie. O rok později spolu začali chodit a v prosinci 2016 se vzali během obřadu v úzkém kruhu rodiny a přátel v australském Byron Bay. Pár si své soukromí pečlivě střeží a o jejich vztahu se na veřejnosti příliš často nemluví.

Margot Robbie a Tom Ackerley na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Společně navíc vybudovali úspěšnou produkční společnost LuckyChap Entertainment, kterou v roce 2014 založili se Sophií Kerrovou a Joseym McNamarou. Firma stojí za řadou úspěšných filmů, mezi něž patří Já, Tonya, Nadějná mladá žena, Saltburn nebo Barbie.

Film Barbie, v němž Robbie ztvárnila hlavní roli a zároveň působila jako producentka, se v roce 2023 stal obrovským komerčním hitem a celosvětově utržil více než 1,4 miliardy dolarů.

Manželé se v roce 2024 stali rodiči prvního dítěte, syna, jehož jméno dosud veřejně neoznámili.

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