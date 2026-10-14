Informace okamžitě vyvolala debatu mezi fanoušky. Někteří nechápou, proč by jedna z největších hollywoodských hvězd měla přijímat jiné příjmení, když se Robbie za více než 15 let v branži stala zavedenou značkou. Jiní naopak upozorňovali, že používání manželova příjmení v obchodních dokumentech ještě neznamená, že by se herečka musela vzdát jména Robbie ve své kariéře.
Margot a Tom se poznali v roce 2013 při natáčení filmu Suite Francaise. Robbie v něm hrála, zatímco Ackerley pracoval jako asistent režie. O rok později spolu začali chodit a v prosinci 2016 se vzali během obřadu v úzkém kruhu rodiny a přátel v australském Byron Bay. Pár si své soukromí pečlivě střeží a o jejich vztahu se na veřejnosti příliš často nemluví.
Společně navíc vybudovali úspěšnou produkční společnost LuckyChap Entertainment, kterou v roce 2014 založili se Sophií Kerrovou a Joseym McNamarou. Firma stojí za řadou úspěšných filmů, mezi něž patří Já, Tonya, Nadějná mladá žena, Saltburn nebo Barbie.
Film Barbie, v němž Robbie ztvárnila hlavní roli a zároveň působila jako producentka, se v roce 2023 stal obrovským komerčním hitem a celosvětově utržil více než 1,4 miliardy dolarů.
Manželé se v roce 2024 stali rodiči prvního dítěte, syna, jehož jméno dosud veřejně neoznámili.