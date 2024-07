Herečka Margot Robbie je těhotná. S manželem čekají první dítě

Přestože manželé zatím novinku veřejně nepotvrdili, informaci o přírůstku do rodiny magazínu People potvrdilo více zdrojů. Herečku navíc na dovolené v Itálii vyfotili s těhotenským bříškem.

V minulosti si herečka postěžovala, že jí lezou na nervy neustálé otázky, kdy bude mít dítě. „To mě opravdu štve. Jak se opovažuje nějaký starý chlap diktovat mi, co můžu a nemůžu dělat ohledně mateřství nebo mého těla? Bohužel, pořád se o tom mluví,“ prohlásila v roce 2019 Margot Robbie o novinářích, kteří se jí na potomky pořád ptají.

„Vdala jsem se a první otázka v téměř každém rozhovoru je: Co děti? Kdy je budete mít? Tyto společenské konvence mě štvou. Vdala jsi se, tak teď musíš mít dítě. Netlačte na pilu. Budu si dělat, co budu chtít,“ dodala

Margot Robbie a Tom Ackerley se poprvé setkali v roce 2013 na natáčení dramatu z druhé světové války s názvem Suite Française. On byl tenkrát asistent režie a australská herečka ve filmu hrála.

Vzali se o tři roky později v prosinci 2016 během soukromého obřadu v australském Byron Bay. Zasnoubení před svatbou nikdy oficiálně neoznámili.

Margot Robbie ve filmu Vlk z Wall Street (2013)

„Bývala jsem svobodná jako pták. Z představy vztahu se mi chtělo zvracet. A pak to na mě tak přišlo. Byli jsme dlouho přátelé. Vždy jsem ho milovala, ale říkala jsem si, že on by mě nikdy nemiloval. Nepokaz to, Margot! Nebuď hloupá a neříkej mu, že ho máš ráda. Pak se to stalo, já jsem to řekla a samozřejmě jsme spolu. Dává to všechno najednou smysl, jaký nikdy nic předtím nemělo,“ řekla herečka v jednom z rozhovorů.

Kromě kasového trháku Barbie má Robbie na svém kontě filmy jako Vlk z Wall Street, Sázka na nejistotu, Legenda o Tarzanovi, Já, Tonya či Tenkrát v Hollywoodu.