Margot Robbie bojuje se syndromem podvodníka. Pokaždé šílím, říká o kariéře

V rozhovoru pro deník The Mirror Margot Robbie přiznala, že si uvědomuje, že její sláva může skončit mihnutím oka. „Jestli byla někdy chvíle, kdy jsem si myslela, že už jsem mám vystaráno? Ne, pokaždé si říkám: Bože, všechno to skončí, už to nikdy nebudu moct dělat, tohle je naposledy,“ svěřila se hvězda filmu Barbie.
„Pokaždé mě přepadne pocit, že si vůbec nevěřím a říkám si: Co to dělám? A pokaždé úplně šílím. Opravdu mi na tom moc záleží, to je jasné,“ dodala Robbie.
Kvůli obavám z odmítnutí v Hollywoodu ve filmech nepoužívá ani svůj rodný přízvuk. „Od dob seriálu Neighbours jsem to neudělala a teď mám pocit, že přízvuk používám k tomu, abych se v postavě trochu schovala. Jednou to ale přijde a myslím, že se k tomu pomalu blížím,“ řekla s tím, že když jí nabídli roli ve filmu Velká odvážná nádherná cesta, mohla mluvit australským přízvukem. Odmítla ale. „Na chvilku jsem o tom přemýšlela, ale pak jsem si řekla: To je moc.“
Herečka má na svém kontě filmy jako Vlk z Wall Street (2013), Focus (2015), Legenda o Tarzanovi (2016), Já, Tonya (2017), Tenkrát v Hollywoodu (2019) nebo Barbie (2023). Příští rok má premiéru psychologické drama Bouřlivé výšiny, v němž hraje po boku dalšího australského herce Jacoba Elordiho.