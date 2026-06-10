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Margot Robbie měla v Bouřlivých výšinách chlupaté podpaždí, diváci ho ale neuvidí

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  11:37
Snímek Bouřlivé výšiny je nejnovější adaptací stejnojmenné novely od Emily Bronteové. Režisérka Emerald Fennellová zpětně vyjádřila lítost nad tím, že některé záběry, v nichž figuruje herečka Margot Robbie, neprošly přes fázi střihu.
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Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11. září 2025) | foto: Reuters

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Margot Robbie v Los Angeles (28. ledna 2026)
Margot Robbie v Los Angeles (28. ledna 2026)
37 fotografií

Film byl od začátku uváděn jako odvážný, jiný a zároveň svébytně autentický. Zasmušilého farmáře Heathcliffa zde hraje Jacob Elordi, zatímco jeho milostnou partnerku Cathy ztvárnila Margot Robbie. Ta si – v souladu s dobovým zasazením – pro film dokonce i nechala dorůst ochlupení v podpaždí.

Jednalo se o prvek historické věrnosti, který režisérka dle svých slov do filmu plánovala zahrnout. Její pojetí tak mělo kontrastovat s množstvím historicky zasazených snímků, kde mají všechny ženy podpaždí vyholené dohladka i přesto, že by v dané době žádné žiletky nesehnaly.

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny (2026)

„Všechny ženy jsou v těch filmech holé jako úhoři. Co to má být? Kde mají všechny ty žiletky? Je to uhozené,“ domnívá se režisérka Fennellová. Vyjádřila proto rozmrzení nad tím, že do finálního střihu se žádná ze scén, kde by bylo vidět Margotino podpaždí, nakonec nedostala.

Režisérka byla od počátku rozhodnutá pojmout svou adaptaci svérázně – „jako sestru, ne jako dvojče“, jak uvedla na akci Hay Festival ve Walesu. Její verze je především smyslná a nevázaná, nicméně dle slov herců nebylo natáčení nijak spontánní záležitostí.

Jacob Elordi a Margot Robbie v Los Angeles (28. ledna 2026)

Jacob Elordi se například vyjádřil k natáčení milostných scén, které bylo z jeho pohledu především technicky přesným procesem pracujícím s pohybem, osvětlením a záběry. „Choreograficky to bylo jako bojové scény nebo taneční vystoupení,“ uvedl.

Snímek se od svého zveřejnění dočkal celé řady bouřlivých reakcí. Někteří diváci byli prý sami překvapení tím, jak moc se jim snímek líbil, někteří se přiznali k slzám při jeho sledování a pro mnohé se film stal impulzem k přečtení původní knihy.

Fennellová se poté nechala slyšet, že právě to si od svého díla slibovala. Doufala, že v kinech bude slyšet pláč, smích i lapání po dechu – svou adaptaci ostatně vydávala s varováním, že je poskládaná především z těch „hezkých a sexy částí“.

27. února 2026
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