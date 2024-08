Mluvte při sexu o tom, po čem toužíte, říká italská režisérka Margherita Vicaria

Filmové Vary 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

S italskou filmovou delegací přivezla svůj film Gloria do Karlových Varů zpěvačka a režisérka Margherita Vicario. Jak byste svůj snímek Gloria! z roku 2016 popsala?

Popsala bych ho jako vrstvený dort, který v určitý moment exploduje.

Bylo složité přesvědčit své okolí o tom, že budete režírovat? Ptám se, protože v Itálii není tak elastická mentalita a když zde prorazíte jako zpěvačka, musíte pak být zpěvačkou celý život.

Ano, máte pravdu, že pokud jste v Itálii umělcem s širší škálou působení, není tak jednoduché, abyste byl slyšet a vidět. Faktem je, že původně byl scénář k filmu Gloria! psaný jako muzikál. Lidé ve mě naštěstí věřili. Bylo to trochu složité v tom, že ten film je časově zasazen do konce 18. století. Dali jsme si hodně práce s vizuálem, aby vše skutečně dobově odpovídalo, ladilo s hudební částí a pak už jsme mohli jen nechat pracovat divákovu fantazii.

Aria je vaše píseň, která zazní i ve filmu. Ve videoklipu k ní je mnoho záběrů z natáčení...

Chtěla jsem navázat na mou kariéru zpěvačky a textařky a otevřela jsem si tímto i nové dveře do světa filmu. Proto jsem použila k závěrečným titulkům svou popovou písničku a ve videoklipu jsem chtěla divákům ukázat trochu ze zákulisí.

Geppi Cucciari, Veronica Lucchesi a Margherita Vicario v pořadu Splendid frame Milan

Divákům i kritikům se váš film líbí, na webu ČSFD.cz je hodnocen dokonce téměř osmdesáti procenty. Jak přijali váš snímek v Itálii?

Docela dobře. Možná i proto, že ten film je zběsilý! Je dravý, plný odvahy, entuziasmu a muziky. Hodně lidí bylo asi zpracováním a pojetím zpočátku překvapeno, ale pak viděli, že to opravdu funguje. Abych to dovysvětlila – je to opravdu velmi spontánní film. Byl vřele přijatý, spousta lidí si ho zamilovala.

Je známo, že Italové jsou vášnivým národem. Odkud pocházíte vy osobně?

Pocházím z Říma, ale vyrůstala jsem v malinké vesničce na severu Itálie, blízko města Piacenza.

Režírujete, hrajete, zpíváte... Máte vůbec čas na „obyčejný“ život?

Ne, to vskutku nemám. Když jsem byla mladší, tak jsem trávila spoustu času tím, že jsem ležela v posteli a koukala do stropu. I to může být součást formování osobnosti, která je později tvůrčí v psaní a herectví. Část mého života je nyní o účinkování na pódiích, část je dávání rozhovorů o mém filmu, ale vždy je to o předávání něčeho hezkého dál.

Ve své rodné Itálii máte na kontě pár skutečných hitů. O čem pojednává například vaše píseň Giubbottino?

To je pěkné! (smích) Giubbottino je o potěšení ženy. Když jste do někoho zamilovaný, nebo zkrátka jen trávíte čas tělo na tělo s někým, máte spolu sex a poznáváte se, tak je důležité být otevřený. Říkat pravdu a být upřímný v intimních situacích je to nejlepší, co můžete udělat.. Naučte se při sexu mluvit o tom, co chcete a po čem opravdu toužíte. Nevěřím na žádné hry a strategie. Bylo by skvělé, aby se každý cítil pohodlně a dobře ve svém těle a dokázal si užívat sex naplno.

V textu zmiňované písničky je i slovíčko porno. Je na komerčních rádiových stanicích tabuizované, nebo ne?

Ne. Popravdě, použila jsem „yes-porno“, protože v refrénu zní: Není to jako porno, je to mnohem lepší. Nebylo to tabu, ale když vložíte hlubší myšlenky do popové hudby, tak je to ve výsledku docela třaskavé. Ale to je můj styl, stejně jako film Gloria! Třesk. Nešlo tedy o něco zakázaného, ale je pravda, že například komerční rozhlasová stanice RTL mi to nehrála, to je fakt! (RTL 102.5 FM je jednou z nejpopulárnějších italských rádiových stanic, stěžejní pro muzikanty – pozn. red.) Skladbu Giubbottino slyšelo mnoho lidí, ale není to žádný megahit.

Každý se nechává někým ovlivnit. Jaké italské hudební hvězdy máte ráda vy?

Miluji Lucia Battistu a Mogola, to jsou textaři ze 70. let. Mám ráda zpěvačku Levante, což je moje kamarádka. Je to velmi silná a odhodlaná žena. Taky mám ráda Madame, protože je to skvělá skladatelka. A mnohé další. Od Niccola Fabiho, až po nezávislé umělce, jako je Alberto Bianco. Miluju Calcuttu, předskakovala jsem mu na několika koncertech.

Jak byste popsala dnešní svět italského showbyznysu? Na jedné straně máme bizár a na druhé skutečné umění.

K italskému showbyznysu – myslím, že se v posledních letech dost rozrůstáme. Na scéně je spousta umělců, kteří jsou velmi úspěšní i v zahraničí. Myslím, že bychom do tvorby měli dostat více hlubších myšlenek, které před sebou jakožto italští umělci tlačíme. Pravda je, že v mnoha případech dnes italská tvorba připomíná spíše jakousi dekoraci. Ale to mluvím o muzice, u filmu je to jiné. Film je o myšlenkách a pocitech, muzika je víc o úspěchu a o penězích. A peníze a hlubší myšlenky spolu v umělecké tvorbě většinou příliš nesouzní.

VIDEO: Margherita Vicario - Giubbottino: