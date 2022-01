Lidé mi agresivně psali, jak jsem si užil znásilnění, vzpomíná Ztracený

„Uznávám, že ten text na papíře nevypadá bůhvíjak, ale ta písnička tak vůbec nebyla myšlena, a navíc mi na ní ani nijak nezáleželo, a tak jsem ji stáhnul,“ řekl Marek Ztracený s tím, že se snažil s kritiky vést dialog.

„Ne, že bych se z toho nepoučil, ale řekl jsem si, že nad tím nemůžu přemýšlet, když budu skládat písničky, protože jsem si jistý, že by se našlo třeba dalších pět, které by mohly být nepřijatelné. Čímž nechci nikoho k ničemu nabádat,“ neodpustí si poznamenat.

Všechno se odehrálo po anketě Český slavík, kde Ztracený získal zlatého slavíka v kategorii zpěvák roku; má i titul absolutní slavík a jeho hit Moje milá se stal nejoblíbenější písní.

„Ráno jsem otevřel Instagram a čekal jsem nějaké gratulace, a tam bylo: Jak sis užil znásilnění, hajzle! Byly tam jen komentáře tohoto typu, bylo to hrozně agresivní. A já jsem vůbec nevěděl, která bije. Pak se začali ozývat novináři, a přestože mám v tom svém širším týmu někoho, kdo mi s těmito věcmi pomáhá, nemohl jsem se na něj obrátit, protože se den předtím hrozně opil. Tak jsem byl na to sám,“ prozradil.

I když mu prý veřejně nikdo podporu nevyjádřil, soukromě ji hodně pociťoval. Každopádně je rád, že už má tuto kapitolu za sebou. „Trochu mi to toho slavíka zkazilo… Na druhou stranu, ten text jsem složil sám a, upřímně, dneska už bych ho asi takhle nesložil,“ uzavřel toto téma zpěvák.

Marek Ztracený, vlastním jménem Miroslav Slodičák, pochází ze Železné Rudy, kde dodnes žije s rodinou. Jak sám říká, v Praze má byt na přespání, aby nemusel spát po hotelech. V rodném městě je jeden z posledních domorodců. Zhruba rok tam vlastní dům. Zvyká si, co všechno to obnáší, včetně toho, že poslední dny pořád jen odhazuje sníh. „Rád bych skládal u piana, ale zatím skládám jen sníh a dřevo,“ řekl.

Zpěvák se vrátil také k loňskému pádu: na podzim během koncertu v Pardubicích si nevšiml, že je už na okraji pódia, a spadl mezi lidi. I když utrpěl otřes mozku a pár dní si poležel, bere to s humorem. Říká, že aspoň ví, jak se cítil Jan Kraus, jehož pád během přímého přenosu finále Miss Slovensko 2009 se zapsal do historie televizního vysílání.

„První, na koho jsem si vzpomněl, jste byl vy,“ řekl Ztracený Krausovi a vyprávěl, že se to stalo hned při druhé písničce, a protože nechtěl zklamat publikum, koncert dokončil. „Kapela hrála dál, furt, tři minuty v kuse, já jsem čekal, jestli třeba přijdou a zeptají se, jestli jsem v pohodě. Ale ne, furt jenom hráli a já jsem to pak tedy taky dohrál. Adrenalin člověka nakopne, že v zásadě nic necítí. Vždyť to znáte!“