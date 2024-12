Odešel skvělej chlap, oznámil zpěvák Ztracený smrt svého otce

Ztracený se svěřil, že na tatínka nemá ani jednu špatnou vzpomínku. „Chlapi se ho báli, ženský ho milovaly, a jestli něco nebyl, tak obyčejný chlap. Byl to ‚velkej‘ Bača, který se postavil komukoliv a čemukoliv. Bojoval do poslední chvíle,“ napsal.

„Jedna z posledních věcí, kterou si přál, bylo ‚Nic neruš a jeď sakra na toho Slavíka, vyhraj a zavři všem těm pisálkům pusu.‘ Pusu jsem jim nezavřel.. spíš naopak, ale díky vám jsem mu ho ještě stihnul přivézt. Byl pyšnej a chlubil se sestřičkám. Bolí mě srdce, asi se mi rozpadne na tisíc kousků, ale hřeje mě pocit, že už zase někde bezstarostně stojí namakanej v rozeplé košili, popíjí pivo a pyšně vypráví, jak je jeho mladej celej po něm… Táto, budeš nám tu všem chybět… Díky za všechno… a že toho bylo. Tvůj malej Bača…,“ dodal Marek Ztracený.

Zpěvák přitom na konci listopadu popřál rodičům k 44. výročí svatby. Písnička na Slavících Ta bílá ti sluší byla právě dárek pro ně.

Marek Ztracený se původně jmenoval Miroslav Slodičák. Jeho otec pocházel ze Slovenska, odkud se přestěhoval do Železné Rudy na Šumavě. Tam založil rodinu a už zůstal.

„S příjmením jsem neměl vůbec žádný problém. Stejně mi všichni, tak jako mému tátovi, říkali Bačo. Na to jsem slyšel. Dokonce podle nás v Rudě pojmenovali jeden drink – říká se mu Bačovka. Je to vodka s limetkovým sirupem a perlivou vodou,“ prozradil Ztracený v jednom z rozhovorů.

Na sociálních sítích si rád dělal legraci z toho, že rodičům není příliš podobný. „Dnes se ukázalo, že celý můj život je jedna velká lež… Zjistil jsem totiž, že nejsem původní obyvatel České republiky narozený na Šumavě, ale že jsem adoptovaný/dovezený/koupený/vyměněný v porodnici. Tipuji, že pocházím někde ze Senegalu, Maroka, Dubaje, Jižní Ameriky či z Chomutova,“ napsal zpěvák před dvěma lety k fotce, kde ho coby miminko drží tatínek.

„Vždycky jsem cítil, že jsem trochu jiný. Odpovídaly by tomu i ty nevěřícné a závistivé pohledy mých spolužáků ve sprše, ale až dnes jsem to celé pochopil… Maminka tvrdí, že jsem měl dětskou žloutenku, která na černobílé fotce vypadá tmavě, ale…, no, řekněte sami,“ dodal tenkrát.