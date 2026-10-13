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Novinář Marek Wollner po tenise se synem prodělal rozsáhlý infarkt

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  15:10
Marek Wollner u soudu. (25. března 2025)

Marek Wollner u soudu. (25. března 2025) | foto: X - Marek Wollner

Marek Wollner na předávání cen.
Marek Wollner na předávání cen.
Marek Wollner
Jakub Železný na křtu knihy bývalého kolegy Marka Wollnera
14 fotografií
Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner (59) si šel v neděli zahrát tenis se svým synem Filipem. Na kurt nastoupil v plné síle, ale po hodině hry pro něj musela přijet záchranka. Svým sledujícím na sociální síti poslal vzkaz z nemocnice a popsal, jak náhle a bez varování potíže přišly.

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„V neděli jsem s Filipem naběhl na kurt na Štvanici, odehráli jsme hodinu v hale, podali si ruce, jako kluk s tátou, kterej si musí zvykat na první porážky, usedl jsem na židli a v tu chvíli propuklo peklo. Hlavu mi zavařila obrovská třeštivá bolest. Jak se to šířilo po celém hrudníku přes ramena až k loktům a vystřelovalo do páteře, nešlo to lokalizovat,“ popsal Wollner na sociální síti, jak začaly jeho zdravotní problémy.

Nejdřív doufal, že mu jen při sportu přeskočil obratel a tlačí na nerv. Pálivá, urputná bolest ale nepřestávala a novinář souhlasil s tím, aby mu zavolali záchranku. „Nahodili mi EKG – no a byl tam. A prej velkej jak prase. Šoupli mě na nosítka a převezli do sanitky mezi kurtama. Pamatuju, jak tam ten můj kluk stál beze slova ve dveřích vozu a než těžký kovový šoupačky zabouchly, stihl ze sebe dostat: Čau,“ popsal Wollner.

„Na Karláku na interně okamžitě na sál, přes zápěstí katetrizaci, ani mě neuspali. Jak bolest ustupovala a mizela, uvědomoval jsem si, že prožívám něco, na co umřel můj děda plus minus v mém věku a na co bych umřel asi taky, nebýt moderní techniky a včasného zásahu,“ píše Wollner z nemocnice s poděkováním zdravotníkům koronární jednotky 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za jejich péči.

Marek Wollner u soudu. (25. března 2025)
Marek Wollner na předávání cen.
Marek Wollner na předávání cen.
Marek Wollner
14 fotografií

Marek Wollner odešel z České televize v roce 2023 po 24 letech působení v souvislosti s obviněními o nevhodném chování vůči kolegyním a podřízeným. Wollner veřejně uváděl, že se stal terčem politických útoků a odešel z televize po vzájemné dohodě.

Policie v červenci 2023 oznámila, že nezjistila podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku, a případ odložila. Wollner následně vydal knihu Reportér na odstřel, v níž popsal své zkušenosti. V současnosti působí jako šéfredaktor zpravodajského webu FORUM 24.

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