Dostat před rokem 1989 předvolání na policii do pražské Bartolomějské ulice obvykle znamenalo řadu bezesných nocí a mučivých otázek. Co na mě mají? Co po mně budou chtít? Zavřou mě? Stejné myšlenky se honily hlavou i Marku Vašutovi, když otevřel obálku s modrým pruhem. Dobře věděl, že ve hře je celá jeho kariéra, která měla do té doby až pohádkově strmý vzestup.

Navzdory image drsňáka v nitru stále ukrýval citlivou duši. Možná až příliš. Málokdo třeba věděl, k čemu ho v roce 2000 dohnaly dlouhodobě neléčené deprese.