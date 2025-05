„Chtěl bych zhubnout patnáct kilo. Dvacet. Nevím, kolik vážím, já jsem se nevážil. Mám to v plánu od pondělí. Abych byl zdravější, a hlavně proto, že můj syn Tonda na mě na ulici křičí: Pupkáči, chyť mě! Je mu pět let a zdrhne, a já ho nedohoním. Musím zhubnout, chci slyšet zase: Tatínku,“ prozradil Marek Taclík.

Syna Antonína, i dceru Matyldu, má s partnerkou Pavlou. „Se ženou jsme spolu, to nesmím splést, nebo bude průser doma, jedenáct let. Ale nějak jsem si ji nevzal. Jednou říkala, ale to už je dlouho, říkala, že by se klidně jmenovala Taclíková, tak jsem jí řekl, aby si zašla na matriku. Nemůžeme od toho tématu jít pryč? Nebo se budu muset ženit,“ snažil se obrátit pozornost Marek Taclík.

V žádosti o ruku mu údajně brání i jeho zmíněná nadváha. „Já bych ani nepokleknul, to bych si musel vzít nějakou židličku. Ale vždyť já hubnu vlastně. To já skočím na kolena ze dvou metrů. Ježiš, počkej, ty bys mě dotlačil k tomu, že já tady žádám o ruku. Já se tady nenechám zblbnout,“ ošíval se Marek Taclík v 7 pádech Honzy Dědka na Primě.