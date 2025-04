Ovace po skončení premiéry byly bouřlivé, upřímné a opodstatněné. Herci si přitom před premiérou nedávali ani zlomvazky pro štěstí. „Jenom jsme se pokopali a řekli si, že si to chceme krásně užít,“ prozradil Marek Němec.

Komedie o setkání bývalého studenta a jeho profesorky je plná lechtivých scén a slovních hříček, přičemž odkazuje na zamilovanost mladíka do své vyučující. „Nevzpomínám si, že bych sám byl někdy zahleděný do učitelky,“ říká Němec. „Ale zažil jsem pár takových, kterých jsem si velmi vážil. Ovšem na nic víc jsem nepomýšlel, protože byl mezi námi příliš velký věkový rozdíl. Spíš jsem měl ty učitelky rád takovou tou dětskou láskou.“

Roman Vencl, Jana Paulová, Marek Němec a Vendula Wronka na premiéře představení Přání (6. dubna 2025)

„A když jsem se pak dostal na stavební školu, tak tam už to v tomto směru atraktivní nebylo. Naštěstí jsem nenarazil na nikoho takového, jako je Jana Paulová,“ usmívá se herec v narážce na přitažlivost své herecké partnerky.

Z reakcí diváků měl Němec radost. „Upřímně, když režírujete, nemůžete se plně věnovat hraní a když hrajete, nemůžete režírovat. Takže ta moje pozice nebyla ideální, ale s touto partou to krásně zaklaplo a šlo. Důvěřovali jsem si, věděli, co chceme a navzájem se ohlídali,“ prozradil.

Pokud byl právě na jevišti, sledovala ho a korigovala Jana Paulová. Pak si to prohodili. A když byli na divadelních prknech oba, použili ke korekci videozáznam. „Stejně jsme zkoušeli lechtivé scény s Vendulou Wronka nebo Klárkou Oltovou. Přišel jsem a řekl: Já jsem Marek, klekni si a pojď do mého poklopce,“ popisuje vznik představení. „Chybí tam korekce režiséra, když v tom sám hrajete. Takže ta herečka má záchvat smíchu, vy se stydíte, všichni kolem se taky stydí, ale musíte to nějak udělat.“

S jarem doufá, že se začne po Praze opět přemisťovat na motorce. „Je to jako vítr ve vlasech a pro mě skvělý a rychlý způsob dopravy, takže to má i praktický důvod, proč na ni jezdím. Ale nejprve si musím obstarat novou espézetku. Pořád ji totiž ztrácím. Vždycky ji někde na nějakých rigolech vyklepu a pak musím žádat o novou. Takže teď je moje motorka bez ní, ale určitě si ji brzy opatřím,“ vypráví.

Nebojí se jet na motorce ani do divadla na představení, byť riskuje jeho zrušení, pokud by měl nějaký karambol. „To by se člověk musel bát pořád a všeho. Například koukat po střechách, jestli na něj něco nespadne,“ objasňuje svůj přístup k možnému nebezpečí.

Během příprav inscenace zhubl šest kilo. Záměr to nebyl. „V případě, že režírujete, jedete nepřetržitě. Když mají herci volno, řešíte světla, zvuk... Opravdu nemáte moc času odpočívat. A jakmile skončíte v divadle, jedete pracovat jinam,“ popisuje Němec, který je stálou tváří seriálů FTV Prima. V současné době hraje v Zoo – Nové začátky majitele veterinární kliniky a zároveň partnera Denisy Nesvačilové.

Přesto se hodlá na podzim pustit do dalšího divadelního projektu z pozice režiséra a pokud by narazil na dobrý komorní příběh, nebránil by se do budoucna ani filmové režii.

V létě jej navíc diváci budou moci vidět na Letní scéně Divadla Ungelt společně s Igorem Orozovičem a Veronikou Khek Kubařovou v inscenaci Brácha. V tomto rodinném dramatu je mužem bojujícím se závislostí na alkoholu a lásce k jedné ženě. „Neřekl bych, že hrát takovou postavu je těžké, je to jenom jiný druh dramatiky, saháte do jiných zdrojů,“ říká.

Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová a Marek Němec v představení Brácha

Stejně jako Jana Paulová v Přání i jeho partnerka v Bráchovi si prošla soutěží StarDance, k níž má Němec pozitivní vztah. „Kdyby taková nabídka přišla, určitě bych do toho šel, protože StarDance je vkusný projekt, který dává lidem pozitivní vibe. Motivuje je k tomu, aby se věnovali tanci, což je kultivovaný společenský projev, a to mi přijde hezké,“ říká upřímně.

Přání se Marku Němcovi s životem proměňovala, nikdy si nevytvořil jejich seznam jako postava Jany Paulové v inscenaci. „Samozřejmě někde na začátku našeho vztahu s partnerkou stála touha být jednoho dne spolu, což se podařilo. A naše svatba bude spíš logickým vyústěním, než nějakým specifickým přáním,“ říká o chystané veselce s Petrou Hebkou.

Ta si do manželství přivede dvě odrostlejší děti, jež má ve výlučné péči, zatímco Němcovi potomci jsou střídavě u něj a exmanželky.