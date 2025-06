„Když jsem točil Zlatovlásku, tak jsem těch jízd na koni tolik neměl, ale teď to bylo skoro celých padesát pět dní. A ještě se to odehrávalo v koňském prostředí. Na Zlatovlásce nás posadili do sedla a jeli jsme. Tady jsme se ale museli naučit koně vyvádět ze stáje, hřebelcovat, čistit jim kopyta, prostě všechno co k nim patří, abychom během dialogů při natáčení vykonávali tuhle práci jakoby mimoděk a tak, jak se má,“ říká Marek Lambora, jedna z hlavních postav seriálu.

Na rozdíl od Ondřeje Krause, který hraje jeho bratra, a pochází z „koňácké“ rodiny, pro něj nebylo lehké si během pouhých dvou měsíců příprav všechny dovednosti osvojit.

Ondřej Kraus a Marek Lambora

„Ale nakonec mě celé to natáčení tak vyškolilo, že jsem teď v sedle daleko klidnější než dřív, i když samozřejmě ‚koňákem‘ pořád ještě nejsem,“ říká. Během přípravné fáze ho z ježdění bolelo celé tělo. „Je to stejné, jako když děláte poprvé sport, na který vaše svaly nejsou zvyklé. Ale potom během natáčení už to tak hrozné nebylo,“ vysvětluje.

Se svým čtyřnohým hereckým partnerem Samem si budoval vztah pomalu. „Na začátku byl takový opatrný, nevěděl, co ode mě očekávat. Ale postupem času si zvykl a myslím, že mě měl rád. Poznával mě už po čichu. Ale pod zadkem se nám během natáčení vystřídalo víc koní a člověk někdy vycítil, že s ním ten kůň není v pohodě,“ vypráví.

Sama ale musel uplácet, aby dělal, co měl. „Pořád jsem pro něj měl po kapsách něco dobrého. Potřebovali jsme třeba, aby za mnou přišel, když jsem seděl ve stáji na zemi a dloubnul do mě. Nebo aby si lehl a podobně,“ popisuje zrod scén, které nejspíš zasáhnou srdce nejen ‚koňáků‘.

Marek Lambora

Aby je bylo možné vůbec všechny natočit, použili tvůrci nejen jezdecké koně, ale i koně – herce. „Mám pocit, že Sama hráli tři koně. Jeden sedal, lehal, druhý šťouchal, třetí závodil,“ usmívá se Lambora.

Kamínky do boty i pomoc fyzioterapeuta

Zatímco Ondřej Kraus hraje zkušeného žokeje, jeho seriálový bratr musí na závodní kariéru kvůli handicapu zapomenout. Adam kulhá, což byl pro jeho představitele Marka Lamboru další nelehký úkol. „Nechtěl jsem mít po natáčení starosti s tou druhou, ‚zdravou‘ nohou, tak jsem to dopředu řešil se svým fyzioterapeutem. A ten mi ukázal cviky, kterými jsem kompenzoval její přetěžování. Takže jsem se každou chvíli protahoval. Ráno, večer i na place. Dával jsem tomu všechno, abych později neměl nějaký problém,“ přiznal.

„Bylo to těžké, protože zpočátku jsem musel neustále myslet na to, abych nezapomněl kulhat. Pro jistotu jsem si dával do boty kamínky, které mě na to upozorňovaly. A pak to došlo do takové fáze, že když jsem po skončení natáčení hrál představení v divadle, přišlo mi na jevišti divné, že nekulhám. Tak moc jsem to měl už zažité,“ popisuje.

Darija Pavlovičová a Marek Lambora v seriálu O lidech a koních (2025)

Seriál vznikal v krásném prostředí Berounska od loňského srpna do října. A hned o Vánocích byl Marek Lambora Sama navštívit. „Nemůžu říct, že by byl ze mě úplně nadšený, ale poznal mě,“ usmívá se. Jako dárek mu přinesl mrkev. Kdyby si někdy pořizoval koně, chtěl by pouze jeho. „Protože je jiný, strašně chundelatý, jakoby plyšový. Nemohl jsem odolat a pořád se s ním mazlil. Myslím, že mě měl dost. Na konci natáčecího dne bylo cítit, že už chce, abych toho nechal.“

S jeho majitelem se skamarádil a může si na něm v budoucnu zajezdit, na prodej ale Sam není.

Seriál O lidech a koních přibližuje problematiku chovu koní i osudy tří hlavních hrdinů, kteří mezi sebou mají velké komunikační problémy. „Adam, kterého hraji, je stejně jako jeho otec a brácha velmi tvrdohlavý. A protože ti tři spolu nedokážou otevřeně mluvit, vznikají mezi nimi různá nedorozumění. Adam pak navíc v určitém věku zjistí, že chce jít svojí vlastní cestou a ne poslouchat tátu, který mu lajnuje život,“ říká Lambora. Jeho otce hraje Michal Dlouhý, tetu, která má pod palcem ekonomické záležitosti na statku, Lenka Vlasáková.

Michal Dlouhý v seriálu O lidech a koních (2025)

Po letech volné léto

Seriál režíroval Jakub Machala, s nímž bude Lambora v říjnu pracovat znovu. Tentokrát na Slovensku. „Dostal jsem roli, jakou jsem ještě nehrál. Teď jsem v přípravné fázi,“ vypráví. „Je to kluk, který lítá hlavou v jiné dimenzi a je velmi těžké s ním mluvit,“ popisuje svoji postavu v budoucí komedii.

Nabídky má i divadelní. Od loňské sezóny je totiž na volné noze. „Na Vinohradech jsem byl devět let a díky bohu jsem měl štěstí na krásné velké role. Ale byl čas naskočit zase na jinou loď a plout jinam,“ ohlíží se za svým angažmá. „Pořád se tam cítím jako doma, mám to divadlo rád i lidi mi tam přirostli k srdci, ale už jsem jednou nohou pryč,“ dodává.

Na Vinohradech dohrává představení Balada pro banditu, Romeo a Julie, Obchodník s deštěm a Velký Gatsby. V létě bude mít poprvé po letech volno. Chce ho strávit v zahraničí a věnovat se hlavně surfování.