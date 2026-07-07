Jste víc jako Gatsby, jehož hrál ve filmu Leonardo DiCaprio, anebo Baťa? Který životní příběh, jejž ztvárňujete na divadle, je vám bližší?
Těžko říct… S oběma mám něco společného, ale jsou tam samozřejmě taky dost podstatné rozdíly.
V čem konkrétně?
Jako Jay Gatsby jsem romantik. Když se zamiluju, často jdu za tím citem a neohlížím se napravo nalevo, nevnímám třeba ani to, co by mě případně mělo varovat. Taky proto jsem zažil i dost zklamání. Ale asi bych jako Gatsby nevydržel čekat pět let na svoji milou Daisy, abych mezitím budoval své bohatství a postavení a pak ji mohl konečně získat.
Asi nejoriginálnějším dárkem bylo pštrosí vejce, které mi daroval divák a zároveň asi chovatel pštrosů. Doma jsem si to vejce usmažil, bylo toho pro armádu, ale moc mi to nejelo. Cítil jsem v tom takovou jakoby divočinu.