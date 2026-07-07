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Romantik jako Gatsby, dříč jako Baťa. Díky mámě jsem nezpychl, říká Lambora

Milan Eisenhammer
  20:00

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Herec Marek Lambora | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pro někoho je českým Leonardem DiCapriem, při pohledu z profilu ho prý připomíná určitě, on se nad tím jen pousměje. Herec Marek Lambora působí jako přemýšlivý sympaťák. O své generaci mluví jako o hollywoodských dětech, které si vysní dokonalý příběh o sobě, své profesi a vztazích, a pak se těžko smiřují s tím, že realita někdy bývá dost jiná…

Jste víc jako Gatsby, jehož hrál ve filmu Leonardo DiCaprio, anebo Baťa? Který životní příběh, jejž ztvárňujete na divadle, je vám bližší?
Těžko říct… S oběma mám něco společného, ale jsou tam samozřejmě taky dost podstatné rozdíly.

V čem konkrétně?
Jako Jay Gatsby jsem romantik. Když se zamiluju, často jdu za tím citem a neohlížím se napravo nalevo, nevnímám třeba ani to, co by mě případně mělo varovat. Taky proto jsem zažil i dost zklamání. Ale asi bych jako Gatsby nevydržel čekat pět let na svoji milou Daisy, abych mezitím budoval své bohatství a postavení a pak ji mohl konečně získat.

Asi nejoriginálnějším dárkem bylo pštrosí vejce, které mi daroval divák a zároveň asi chovatel pštrosů. Doma jsem si to vejce usmažil, bylo toho pro armádu, ale moc mi to nejelo. Cítil jsem v tom takovou jakoby divočinu.

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