Rýmičku má samozřejmě nejhorší na světě, směje se manželka záchranáře Dvořáka

Marek Dvořák o sítích i první pomoci
JAK LÉČÍM RODINU
Třeba nikdy nikam nevyrážíme bez ampule adrenalinu.
(Martina: A když začnu plašit, že některé z dětí nebo já umíráme, mám hned po ruce někoho, kdo to vyvrátí a uklidní mě.)
A zatím opravdu nikdo neumřel. Myslím ale, že doktor by neměl léčit své příbuzné, protože buď je až moc v klidu, nebo příliš vyplašený. Děti radši vezmu k jejich skvělé pediatričce.
Marek Dvořák
Je hvězdou sociálních sítí, kde ho sledují stovky tisíc lidí. Jejich prostřednictvím se snaží především šířit medicínskou osvětu. Působí na zdravotnické záchrance Královéhradeckého kraje, na urgentu v Motole, je vedoucím lékařem na několika pražských klinikách, jezdí po přednáškách. Bývalý šéf Magazínu DNES Martin Moravec s ním napsal rozhovorovou knihu Mezi nebem a pacientem.
PROČ MILUJU MARTINU
Zamiloval jsem se do ní, protože byla a pořád je krásná, okouzlující a supermilá. Mezi námi to od začátku naprosto fungovalo. Je skvělou manželkou i matkou, můžu se na ni ve všem spolehnout a vytváří mi úžasné zázemí. Bez ní by náš dům dávno spadl.
V ČEM MĚ FORMUJE
Hlavně v přístupu k výchově dětí. Otevírá mi oči. Nikdy jsme děti nepraštili ani tím nevyhrožujeme. Jdeme cestou vysvětlování, a jakmile se zakřičí, později se vysvětlí proč. Když Matěj odřel sousedovi auto, přišel a řekl nám to. V tomhle vidím pozitivní výsledky naší výchovy.
KOLIK MÁM VOLNA
Když vypočítáte všechny moje aktivity, vypadá to asi hrozně, ale nějaké volno samozřejmě mám. Děti mě pořád poznávají, teď jsem je viděl šest dní za sebou.
(Martina: Je to ve vlnách. Když dorazí přepracováný, začne si ulevovat. A pak si zase postupně přidává. Ale ano, je workoholik.)
CO VELKÉHO CHYSTÁM
Splním si třetí cíl ve vzdělávání veřejnosti v první pomoci. Prvním byl online kurz, kde jsme učili první pomoc. Druhý kurz byl zaměřený na pomoc dětem. Teď ji chci učit poskytovat přímo děti. Našli se partneři, díky kterým bude možné dát kurzy všem školám a dalším institucím zadarmo. Není nic lepšího, než když vám někdo napíše, že díky vašemu kurzu někomu zachránil život.
LÉKAŘ VS. INFLUENCER
Influencerem jsem náhodou a počítám s tím, že to jednoho dne skončí. Vlastně mě překvapuje, že se tak ještě nestalo. Nikdy mě nenapadlo, že bych skončil na záchrance nebo urgentu, protože mi vydělává Instagram. Ostatně na něm čerpám ze zkušeností, které mám díky pacientům. Teď a tady mi Instagram vypněte a já budu v pohodě.
JAK JSEM PROŽÍVAL ČTYŘICÍTKU
Docela dobře. Chtěl jsem pokořit nějaký svůj fitness cíl, což se mi úplně nepovedlo, ale snad to zvládnu do dalších narozenin. Trochu jsem bilancoval a jsem opravdu šťastný. Vždyť já už si snad všechno splnil. Troufnu si říct, že kdyby mi teď někdo dal miliardu, můj život se asi nezmění.
Martina Dvořáková nejen o virtuální klinice
KDE PŘESKOČILA JISKRA
V pardubické nemocnici, kde jsem dělala sestru. Marek nastoupil jako doktor, což znamenalo závan svěžího větru. Pro jeho akčnost se mu přezdívalo Chicago Hope. Byl od začátku neskutečně zapálený, měl v sobě určitou míru drzosti a nebál se projevovat sebevědomě. Tím vším mi imponoval. Iniciativa vzešla od něj a já se nebránila.
Martina Dvořáková
S Markem jsou manželi jedenáct let a mají spolu desetiletou Lauru a pětiletého Matěje. Poznali se v práci. Martina dříve pracovala jako zdravotní sestra na interně pardubické nemocnice, v ORL ambulanci či na dermatologii. Momentálně se coby vrchní sestra podílí na chodu virtuální kliniky, při jejímž vzniku stál i Marek, a zároveň pomáhá svému muži s jeho pracovní agendou.
V ČEM MĚ MAREK ZMĚNIL
Rozhodně si víc věřím. Ve všem mě podporuje a nikdy by neshodil žádný můj nápad. Naopak si můžu být jistá, že mi vždycky pomůže. Taky jsem díky němu přestala kouřit, aniž by někdy řekl, že mu to vadí. Zároveň obrušuje moje ostré hrany, protože já jsem docela temperamentní cholerik.
ČÍM MĚ DOKÁŽE NAŠTVAT
Kolik máme času? Jeden nešvar vévodí – nechává všude položené kontaktní čočky. Kdysi šlo o lahve od proteinových nápojů. Štval mě tím tolik, že o tom dokonce mluvil i náš oddávající při svatebním proslovu. Zatímco šejkrů ubylo, všude se válí suché čočky. Vždyť já už je našla i v kytkách.
JAKOU MÁ RÝMIČKU
Samozřejmě nejhorší na světě.
(Marek: Proč já jsem, proboha, souhlasil s tím, že udělám dvojrozhovor s manželkou? Ale nemocný jsem fakt nesnesitelný.)
Rýmička na něj jde vždycky ve chvíli, kdy se projeví u mě. Zpravidla onemocní tři minuty po mém prvním smrknutí. Začne opakovat, že na něj taky něco leze, že jsem ho zase nakazila a že průběh u něj se jeví jako horší. To aby náhodou nemusel převzít nějaké mé povinnosti.
S ČÍM MU POMÁHÁM
Řeším Markův pracovní e-mail, čímž trošku organizuju jeho čas.
(Marek: Já vám to přeložím. Snažím se každému vyjít vstříc… Nebo ještě jinak. Zatímco mně je blbý říkat ne, mojí manželce to blbý není vůbec.)
JÁ A CYKLISTIKA
Náklonnost ke kolu jsem objevila poměrně nedávno.
(Marek: K tomu musím něco říct. Když jsem kolegům vášnivým cyklistům v práci ukazoval, jaké kolo si Martina koupila, padala jim brada. Jako své první kolo si vybrala to nejlepší na trhu.)
Ale ne.
(Marek: Ale jo. Asi jako kdyby si řidič začátečník koupil na obouchání Ferrari. Ale už jsi najela docela dost, ne?)
Zatím stovky kilometrů.
FUNGOVÁNÍ VIRTUÁLNÍ KLINIKY
Spolupracuje s několika lékaři a sestrami, kteří pracují čistě od počítače. Klienti napíší, že mají problém a potřebují něco zhodnotit, většinou pošlou fotku. Součástí je i zařizování termínů vyšetření. Překvapuje mě, kolik věcí se dá takhle vyřešit a jak se dá odlehčit čekárnám i lékařům.