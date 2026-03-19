V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Proč je podle vás důležitá prevence?
Prevence je vždycky důležitá a vždycky to je základ, že se vám vlastně nebude dít ten větší průšvih, který potom musíte „lepit“ nebo řešit. A to platí nejenom v urgentní medicíně.
Coby lékař a influencer máte velký dosah. S čím se snažíte na lidi cílit?
Vždycky říkám, že jenom informuju o tom, že mě strašně moc baví moje práce. A ono to z toho tak nějak vyplyne a kupodivu to někoho i zajímá, čte to a někdy se těmi radami i řídí, což je skvělé.
V čem podle vás nejvíce zanedbáváme prevenci?
Tak my jsme obecně takoví docela lajdáci, což je ta negativní informace. Pozitivní je, že se to s postupem let výrazně lepší a dostáváme se na tu správnou úroveň. Dneska jsem se dozvěděl, že třetina českých lidí si nečistí zuby skoro vůbec, což mě docela šokovalo. A podobně to bude i s ostatními prevencemi. Máme nárok na spoustu preventivních prohlídek zdarma a vždycky je levnější a efektivnější tu nemoc objevit ještě před tím, než zcela vypukne. O tom celá prevence je.
Pak jsou lidi, co si dělají s nadsázkou řečeno tour de doktoři...
To je druhá skupina lidí. Ti jsou vlastně na tom vždycky líp a dožívají se nejvyššího věku, protože na sobě aktivně hledají nemoci a aktivně je řeší, než nastanou, nebo ve chvíli, kdy nastanou. Což zase trošku ovlivňuje psychické zdraví doktorů, ke kterým chodí, ale asi to je vlastně lepší, než neřešit nic vůbec.
Lékař je člověk, který je neustále v pohotovosti, musí sloužit, když je potřeba. Tak kde hledáte čas na sebe, na své blízké, na lásku?
Je potřeba s tím aktivně pracovat a o to se snažím. Snažím se věnovat hodně rodině. Kdykoliv mám volnou chvíli, tak vyjedeme na výlet, uděláme si fajn dovolenou. Takže myslím, že se to docela daří dobře kloubit.
Stalo se vám, že už jste takhle na dovolené musel pomáhat?
Jo, já to aktivně vyhledávám, mě to docela baví. Moje žena se mi za to směje, ale i když jdeme po ulici, po pláži, tak aktivně pozoruju, jestli se něco neděje. Resuscitovali jsme například nějakého pána vytaženého z vody. Nedávno jsem zasahoval u dopravní nehody, kde můj pětiletý syn zůstal sedět v autě a jenom na mě mával a ukazoval, že je v pořádku. Takže já to docela rád vyhledávám i ve volném čase.
Když jste známý na sítích, musíte si hlídat, kolik času tam strávíte a co konzumujete?
Snažím se s tím aktivně pracovat, ale je to těžké. Ty algoritmy jsou nastavené skutečně tak, že se tomu velmi těžko brání. Takže opravdu aktivně se snažím se tomu nevěnovat, když je ten čas, a opravdu být offline. Být s dětmi, být v přírodě a prostě na chviličku vypnout. To je moc důležité pro psychické zdraví.
Jak moc, nechci úplně říkat sebestřední, ale chápete, jsou lékaři, nebo přímo vy konkrétně, abyste byl zdravý a fungovalo vám tělo a mysl?
Já jsem možná trošku kovářova kobyla, ale snažím se s tím aktivně pracovat. A ono postupně s věkem, vy to neznáte, ale jak stárnu, tak se snažím si uvědomovat, že zdraví skutečně máme jenom jedno a že je potřeba v malých krůčkách s tím postupně něco dělat. Třeba víc spát, více se o sebe starat, míň se poškozovat zdravotně různými věcmi...
Skutečně tolik škodí stres a je spouštěčem všeho špatného?
Tak nevím, jestli všeho špatného, ale určitě žít s nějakým smířením a v nějaké vnitřní rovnováze je rozhodně lepší, než se celou dobu stresovat a vyplouvat si adrenalin a bičovat si cévy a mozek zvýšeným tlakem, který vám ten adrenalin způsobuje. Takže určitě buďte v pohodě.
Co vy děláte pro to, abyste byl v pohodě?
Chcete pravdivou, nebo společensky přijatelnou odpověď?
Společensky přijatelnou i nepřijatelnou.
Ne, tak snažím se být s rodinou, sportovat, relaxovat.
A to oficiální?
Ne, to vám neřeknu. (smích)