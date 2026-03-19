V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Kromě práce lékaře a záchranáře je Marek Dvořák známý i svojí aktivitou na sociálních sítích. K větší popularitě mu pomohla i Nikol Leitgeb, když její manžel Petr zachraňoval syna a Marek Dvořák o tom později napsal na sítě. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil nejen o influencerství.
‚,Jsem dost netrpělivý a rád vidím výsledky hned, což urgentní medicína...
Marek Dvořák. Mnoho lidí díky němu přežilo své nejhorší chvíle. Při...
Šance na přežití. Marek Dvořák z královéhradecké záchranky dával transfuzi u...
Proč je podle vás důležitá prevence?
Prevence je vždycky důležitá a vždycky to je základ, že se vám vlastně nebude dít ten větší průšvih, který potom musíte „lepit“ nebo řešit. A to platí nejenom v urgentní medicíně.

Coby lékař a influencer máte velký dosah. S čím se snažíte na lidi cílit?
Vždycky říkám, že jenom informuju o tom, že mě strašně moc baví moje práce. A ono to z toho tak nějak vyplyne a kupodivu to někoho i zajímá, čte to a někdy se těmi radami i řídí, což je skvělé.

V čem podle vás nejvíce zanedbáváme prevenci?
Tak my jsme obecně takoví docela lajdáci, což je ta negativní informace. Pozitivní je, že se to s postupem let výrazně lepší a dostáváme se na tu správnou úroveň. Dneska jsem se dozvěděl, že třetina českých lidí si nečistí zuby skoro vůbec, což mě docela šokovalo. A podobně to bude i s ostatními prevencemi. Máme nárok na spoustu preventivních prohlídek zdarma a vždycky je levnější a efektivnější tu nemoc objevit ještě před tím, než zcela vypukne. O tom celá prevence je.

Pak jsou lidi, co si dělají s nadsázkou řečeno tour de doktoři...
To je druhá skupina lidí. Ti jsou vlastně na tom vždycky líp a dožívají se nejvyššího věku, protože na sobě aktivně hledají nemoci a aktivně je řeší, než nastanou, nebo ve chvíli, kdy nastanou. Což zase trošku ovlivňuje psychické zdraví doktorů, ke kterým chodí, ale asi to je vlastně lepší, než neřešit nic vůbec.

Lékař je člověk, který je neustále v pohotovosti, musí sloužit, když je potřeba. Tak kde hledáte čas na sebe, na své blízké, na lásku?
Je potřeba s tím aktivně pracovat a o to se snažím. Snažím se věnovat hodně rodině. Kdykoliv mám volnou chvíli, tak vyjedeme na výlet, uděláme si fajn dovolenou. Takže myslím, že se to docela daří dobře kloubit.

Rýmičku má samozřejmě nejhorší na světě, směje se manželka záchranáře Dvořáka

Stalo se vám, že už jste takhle na dovolené musel pomáhat?
Jo, já to aktivně vyhledávám, mě to docela baví. Moje žena se mi za to směje, ale i když jdeme po ulici, po pláži, tak aktivně pozoruju, jestli se něco neděje. Resuscitovali jsme například nějakého pána vytaženého z vody. Nedávno jsem zasahoval u dopravní nehody, kde můj pětiletý syn zůstal sedět v autě a jenom na mě mával a ukazoval, že je v pořádku. Takže já to docela rád vyhledávám i ve volném čase.

Když jste známý na sítích, musíte si hlídat, kolik času tam strávíte a co konzumujete?
Snažím se s tím aktivně pracovat, ale je to těžké. Ty algoritmy jsou nastavené skutečně tak, že se tomu velmi těžko brání. Takže opravdu aktivně se snažím se tomu nevěnovat, když je ten čas, a opravdu být offline. Být s dětmi, být v přírodě a prostě na chviličku vypnout. To je moc důležité pro psychické zdraví.

Hosty pořadu Rozstřel jsou novinář Martin Moravec a záchranář a influencer...

Jak moc, nechci úplně říkat sebestřední, ale chápete, jsou lékaři, nebo přímo vy konkrétně, abyste byl zdravý a fungovalo vám tělo a mysl?
Já jsem možná trošku kovářova kobyla, ale snažím se s tím aktivně pracovat. A ono postupně s věkem, vy to neznáte, ale jak stárnu, tak se snažím si uvědomovat, že zdraví skutečně máme jenom jedno a že je potřeba v malých krůčkách s tím postupně něco dělat. Třeba víc spát, více se o sebe starat, míň se poškozovat zdravotně různými věcmi...

Skutečně tolik škodí stres a je spouštěčem všeho špatného?
Tak nevím, jestli všeho špatného, ale určitě žít s nějakým smířením a v nějaké vnitřní rovnováze je rozhodně lepší, než se celou dobu stresovat a vyplouvat si adrenalin a bičovat si cévy a mozek zvýšeným tlakem, který vám ten adrenalin způsobuje. Takže určitě buďte v pohodě.

Co vy děláte pro to, abyste byl v pohodě?
Chcete pravdivou, nebo společensky přijatelnou odpověď?

Společensky přijatelnou i nepřijatelnou.
Ne, tak snažím se být s rodinou, sportovat, relaxovat.

A to oficiální?
Ne, to vám neřeknu. (smích)

Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Nejčtenější

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu...

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa...

19. března 2026

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elišerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

Syn Richard mu nebyl ani na pohřbu. Drsný samorost Vlado Müller žil, jak uměl

Premium
Slovenský herec Vlado Müller (snímek je ze 70. - 80. let)

Pokud jste v 70. a 80. letech potřebovali před kameru pořádného chlapa a nechtěli jste Vladimíra Kratinu, měli jste v podstatě jedinou možnost. Díky urostlé postavě mu kamarádi říkali Golem. Ale s...

18. března 2026

V našem věku už jsme to nečekali, říká o těhotenství moderátorka Tobiášová

Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin prozradila, že čeká třetí dítě.

Moderátorka, herečka a scénáristka Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin napsala na sociální sítě, že si k nim nadělila „břicho a svobodu“ a oznámila tak svým sledujícím, že čeká třetí dítě. Pro...

18. března 2026  16:30

Respektovala bych, kdyby partner nechtěl k porodu, říká těhotná Křenková

Eliška Křenková v Show Jana Krause (březen 2026)

Herečka Eliška Křenková (36) brzy porodí své první dítě. V Show Jana Krause prozradila, jestli už zná pohlaví miminka a taky jak to vidí s přítomností partnera u porodu.

18. března 2026  14:30

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

18. března 2026  10:40

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

18. března 2026  9:28

Hvězda Pobřežní hlídky Brooks Naderová a její sestry vyrazily polonahé do ulic

Sestry Naderovy při natáčení reklamy pro značku Jukebox (New York, březen 2026)

Americká modelka Brooks Naderová (29) znovu upoutala pozornost fotografů. Tentokrát se objevila v ulicích New Yorku v opravdu nepřehlédnutelném outfitu – topu a minisukni pokrytými pouze průhlednými...

18. března 2026  8:20

Chlapi dnes myslí hlavně na sebe, říká zklamaná Lela Vémola. Krize pokračuje

Lela Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Z jedné krize, kdy její nejmladší dítě Arnie, který od narození bojoval s vážnými zdravotními problémy, podstoupil operaci ledvin, se dostala. A v další se ocitla hned poté. Manželství Lely a Karlose...

18. března 2026

Táta pouštěl draka na nudapláži bez použití rukou, práskla na Hanuše dcera

Miroslav Hanuš s dcerou Eliškou Bašusovou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen...

Herec Miroslav Hanuš (62) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s dcerou Eliškou Bašusovou (30) a prozradil, jak ho zamrzelo, že už nenosí jeho příjmení a jak přijal do rodiny jejího manžela.

18. března 2026

Nejdůležitější ze všeho je svoboda, říká herečka a spisovatelka Aňa Geislerová

Anna Geislerová

Bez svobody by nebyla šťastná a závislost na čemkoli přímo nesnáší. Uspěje v čemkoli, co ji zajímá. Je to nejslavnější česká hvězda, která stále chodí na castingy. Herečka, spisovatelka, designérka,...

17. března 2026

