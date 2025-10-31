Šokovaný Marek Daniel dostal na ulici polibek a velké poděkování

Ta kauza byla tak výjimečná a humorná, že inspirovala Petra Čtvrtníčka k napsání hry Ivanku, kamaráde, můžeš mluvit? Stejného tématu se teď chopila Nova. S režisérem Markem Najbrtem, scenáristy Ondřejem Gabrielem a Tomášem Vávrou, vyrobila šestidílný seriál Štěstíčku naproti.
I když tvůrci tvrdí, že v jejich „hrdinech“ nelze hledat konkrétní osoby, tedy představitele velkého korupčního skandálu ve fotbalu, který před více než dvaceti lety otřásl nejen sportovní veřejností, divák se srovnání neubrání.
Obzvlášť Marek Daniel se fyzickou podobou Ivanu Horníkovi, který pro fotbalový klub Viktoria Žižkov kupoval výsledky fotbalových zápasů, velmi blíží. A maskéři mu ještě pomohli tím, že mu vlasy odbarvili a dali na ně trvalou ondulaci. Nosil ji tři měsíce. Nerad. A tak s posledním natáčecím dnem utíkal nechat se ostříhat.
„Je to manažer, fotbalový bafuňář a všichni vědí, o koho jde, byl to můj předobraz,“ nezastírá Marek Daniel. „Ale abych byl upřímný, tak kromě té vizuální proměny, jsem jel podle scénáře. Nedělal jsem si před natáčením tak velkou rešerši a přípravu jako třeba u Václava Havla (seriál České století – pozn. red.), protože jsme byli od začátku domluveni, že jde o volnou inspiraci a ne ztvárnění historické postavy,“ vypráví.
Ivan ve Štěstíčku naproti se za každou cenu snaží udržet svůj milovaný klub, který se nachází na pražském Žižkově, v první lize a je schopný domluvit se s každým. Marek Daniel ale fandí Bohemians. A fotbal hraje mizerně. „Kdysi dávno jsem kopal za brněnské HaDivadlo. S Pavlem Liškou jsme byli docela dobří v obraně. Ale to byla jenom taková utkání mezi divadly,“ shazuje svoje zásluhy.
Před kamerou se po něm naštěstí žádný sportovní výkon nechtěl. „Měli jsme tam jenom takové prapodivné snové halucinoidní záběry, které si vymyslel Marek Najbrt. Tam jsme si s míčem trochu pohráli, jinak jsem v podstatě jenom manažeroval,“ vzpomíná na natáčení.
Na novou přezdívku je připravený. „Poradím si s tím zhruba stejně tak, jako když na mě pokřikovali a ještě pořád pokřikují Tondo,“ říká. A vysvětluje i, jak moc je mu to po chuti. „Záleží na tom, jakým způsobem to dělají. Někdy to může být lehce familiární a zároveň milé, takže člověk taky zareaguje mile. Jindy je to s úzkoprsým vykáním a nepříjemné, pak se z toho snažím nějakým způsobem vycouvat,“ říká herec a komik.
A k dobru dává konkrétní příhodu. „Pamatuji se, když jsme točili film Prezident Blaník, jak jsme šli z Albertova, já byl ještě v kostýmu a nějaký student mi úplně vážně řekl: Vy jste lobbista, co? Fuj! Jak na to můžete reagovat?“ vzpomíná.
V zásadě s popularitou problém nemá, i když má svoje stinné stránky. „Je to paradoxní, ale já jsem rád, když oslovován nejsem,“ říká upřímně. „I když některé reakce jsou strašně dojemné a krásné. V Dejvicích se mi stalo, že proti mně šla po chodníku maminka s dětmi. Najednou se před mnou zastavila, řekla: Počkejte. Dítě, které držela v náručí předala tomu staršímu a prohlásila: Já jsem vám chtěla strašně poděkovat za to, co děláte a dala mi pusu na pusu. Pak si to dítě zase vzala a šla,“ usmívá se Marek.
„Nebo jsem byl s rodinou na sjezdovce, já si dával grog, dětem jsem koupil horkou čokoládu a najednou ke mně přijeli dva starší lyžaři, sundali si helmy, představili se a řekli, že mi strašně děkuji za Kancelář Blaník. Všechno ve velké uctivosti. Oslovili mě dokonce mým občanským jménem. A že jsou bývalí emigranti, kteří se vrátili do Česka a že je náš seriál jedním z důvodů, proč neodjeli zpět do emigrace,“ vzpomíná na historku starou osm let. „Taková slova člověka samozřejmě posílí, je to hezké.“
Přesto by si přál být někdy anonymní. „Já mám rád svůj osobní život. A ve chvíli, kdy se pořád udržujete v tom, že lidé po očku sledují, co zrovna děláte, nemůžete se na veřejnosti tak odvázat. Třeba dneska tady. Kdybych se opil a něco vyvedl... Přece jenom jsme na platformě komerční televize, takže by se to asi zítra někde objevilo,“ posteskl si na slavnostní projekci seriálu Štěstíčku naproti, který diváci budou moci sledovat na Oneplay.
Marek Daniel má fandy taky ve svých potomcích. „Jedno dítě, dnes už třicetileté, jsem vyženil a pak mám dva velice hodné puberťáky. Dceru a syna. Lilinka mi neustále nosí domů zvěsti, jak mě rodiče jejich spolužáků znají, jak jsem jejich nejlepší a nejoblíbenější herec. Ale ona to se mnou umí,“ usmívá se herec. „A Mauric, je spíš takový, že věci úplně nesděluje, ale určitě netrpí tím, že je jeho otec herec,“ říká Marek Daniel, který svému synovi dal jméno po pradědečkovi.