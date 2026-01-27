I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Autor:
Marcela Karleszová se svým synem Oskarem pokřtila cédéčko, které je živým záznamem muzikálu Dracula, jenž se drží na divadelní scéně už třicet let. Partnerka zesnulého Richarda Hese, který stál s textařem Zdeňkem Borovcem a Karlem Svobodou u jeho zrodu, v něm odehrála nesčetně repríz jako Krvinka.
Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu...

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026) | foto: Gwuzd PavelProfimedia.cz

Marcela Karleszová na premiéře muzikálové show Šachmat a Nikita aneb legendární...
Marcela Karleszová a její synové, dvojčata Oliver Hes a Oskar Hes na StarDance...
Marcela Karleszová a její synové, dvojčata Oskar Hes a Oliver Hes na premiéře...
Marcela Karleszová a Oskar Hes
22 fotografií

Zpočátku v něm ale vůbec tancovat neměla. „Vystupovali jsem s představením Keep Cool v Německu, když si Richard s Egonem Kulhánkem vymysleli na kulečníku v klubu Radost, že udělají Draculu. Tanečníci se hledali až na Ukrajině. Soubor se pak rozdělil na dvě půlky, jedna šla do Draculy, druhá zůstala v Německu,“ vzpomíná Marcela Karleszová.

Marcela Karleszová a její synové, dvojčata Oliver Hes a Oskar Hes na StarDance XIII (2. listopadu 2024)

„A já Richardovi řekla, že v tomhle projektu už hrát nechci. Plánovala jsem založit rodinu. Představovala jsem si, že dojedu Keep Cool a půjdu na mateřskou. Takže premiéru Draculy jsem si užila ve velkém jako divák a byla z něj úplně nadšená. V krátkém období jsem ho viděla asi sedmkrát, i na zkouškách jsem se byla párkrát podívat,“ vypráví bývalá tanečnice UNO.

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)
Marcela Karleszová na premiéře muzikálové show Šachmat a Nikita aneb legendární taneční skupina UNO (15. června 2009)
Marcela Karleszová a její synové, dvojčata Oliver Hes a Oskar Hes na StarDance XIII (2. listopadu 2024)
Marcela Karleszová a její synové, dvojčata Oskar Hes a Oliver Hes na premiéře minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje (21. listopadu 2022)
22 fotografií

Jenomže Hes nenechal Marcelu odpočívat. „Chtěl, abych se naučila Krvinku. Ovšem vzápětí mi řekl, že pojedeme do Rakouska na lyže. To mě pobavilo. Měla jsem se učit složitou choreografii a neměla na ni žádný čas. Ale nějak jsem to zvládla. To první představení asi nebylo za mě nic moc, ale časem jsem si to zamilovala, i když jsme hráli každý den a o víkendech dvojáky,“ vzpomíná Karleszová, přezdívaná mezi přáteli Máca.

Stmelovačem na Draculovi byl Jozef Bednárik, respektovaný slovenský režisér. „Měla jsem ho moc ráda a myslím, že i on mě, i když dlouho nevěděl, kdo jsem, protože zprvu jsem jenom posedávala v hledišti. Když jsme pak dělali druhé nastudování Draculy, které se hrálo v Hybernii, vůbec jsem nepočítala s tím, že bych šla na jeviště. Ale Richard na mě ušil léčku. Říkal, že mu mám pomoct s konkurzy na tanečníky ale v podstatě si mě chtěl vyzkoušet, jestli bych „to“ ještě dala. Vzpírala jsem se, že ve svých letech… A on, že se prý o mě nebojí, nejvýš o moje kolena, a že ještě všem ukážu,“ popisuje Karleszová, která měla s Richardem Hesem v té době už dvojčata Olivera a Oskara, dnes úspěšného herce.

Byl pro mě mužský vzor, který mi chyběl, říká Oskar Hes o Janu Nedbalovi

„Zkoušeli jsme v Karlíně, děti byly ještě malé, tak jsem je brávala s sebou. Ale nebavilo je to tam, nudili se,“ říká. „Bednárik mě prý dost chválil, ale já to nevěděla. Doneslo se to ke mně až přes kolegyni. Osobně jsem od něj dostala kompliment až při prvním výročí muzikálu. Přišel za mnou a povídá: „Marcelka, aj zimomriavky som mal.“ To byla velká poklona. Byl svůj, na premiéry svých inscenací se nikdy nedíval. Říkal: Mě by z toho trefilo. Odvedl svoji práci, zkoušky, generálky, ale během premiéry byl v zákulisí, popíjel červené víno a nedíval se,“ vypráví.

„Vlastně ještě jednu pochvalu jsem dostala. Nabídl mi roli Vášně v inscenaci Caligula, kterou dělal v Unitarii. Říkal, že by si moc přál, abych v tom tančila. Musela jsem ale odmítnout, protože jsem byla už tři měsíce těhotná. Řekl: Ok, roď si!,“ usmívá se Karleszová, která se coby Krvinka v Draculovi nesmazatelně vryla do paměti tehdejších diváků.

Všichni tanečníci měli samozřejmě povinnost držet si figuru a Richard Hes byl přísným drábem, což ovšem vedlo spolu s výkony na jevišti k tomu, že se soubor prosadil i mimo republiku.

„Jezdívali jsme na tříměsíční turné do zahraničí. Pamatuji se, že jednou tam za mnou měla přijet maminka a ptala se, co nám má přivézt. Bylo to na Vánoce. Geňa si objednal rudý voko, což byla griotka. Já chtěla karton cigaret, ty tam byly drahé. A máma navíc přivezla obrovskou krabici cukroví. Tenkrát byla na západě poprvé a vyprávěla nám, jak někde po cestě chtěli v nějakém krámě v Německu za housku dvě stě dvacet korun. Oni se úplně zbláznili, kroutila hlavou. A on to byl McDonald’s,“ směje se Marcela při vzpomínce.

Křest CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

„Máma byla neuvěřitelná, vždycky nám navařila, třeba kotel svíčkové, když viděla, co po těch hotelích jíme. Býval to velký talíř, ale na něm dva brambůrky, trošku zelí a uprostřed malá rybička,“ popisuje Karleszová.

„Po tříměsíčním turné následoval týden volna. To jsme jenom prali prádlo a cpali se vším možným. A hned první den poté nás Richard nekompromisně všechny zvážil. A už se zapisovalo… S váhou neměl problém žádný kluk kromě Richarda Genzera, ale my holky až na Danu Gregorovou, jsme vždycky měly co shazovat. Já začínala na pětašedesáti a pak jsem měla padesát osm kilo. Tuk jsme proměnily ve svaly,“ dodává

Tvrdá disciplína šokovala i Karla Gotta. „UNO s ním točilo v Německu hudebně zábavný pořad Elvis Presley, byl tam ještě režisér Jaromír Vašta a Karel Svoboda. Pak nás pozvali na večeři. Já seděla vedle Gotta, který mě pořád ponoukal, abych něco jedla. Říkala jsem, že si radši nedám nic, než abych pak od Richarda zase poslouchala ty řeči. A pamatuji se, jak Karel tenkrát prohlásil: Já kdybych se nemohl kvůli svému povolání najíst, tak to bych se radši vrátil do Kolbenky,“ prozrazuje Karleszová. Přitom i Gott se proslavil díky disciplíně. Ovšem měl i mlsný jazýček, miloval dobré jídlo.

StarDance XIII vyhrál favorit Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou

S Hesem žila Marcela, která byla předtím provdána za kolegu tanečníka Štěpána Karlesze, dvacet let. Jeho hýřivý život spojený s alkoholem ho předčasně dostal na onen břeh. Ale zůstali tu po něm jeho synové. Oliver se společnosti straní, Oskar je zjevně pro každou legraci.

Když jeho matka slavila šedesátiny, kam si pozvala jenom nejbližší přátele, kterých bylo nakonec sto dvacet, Oskar se omluvil, že nepřijde. Tou dobou totiž točil v Českých Budějovicích minisérii Král Šumavy. Naopak Monika Absolonová si díru v programu našla a pozdě večer přijela se slovy: „Drazí přátelé a kamarádi, přijela jsem vám zk...t večer svým zpěvem.“

„Mám moc ráda partu kolem Oskara což je Vojta Vodochodský, Aleš Březina, Denis Šafařík, Jan Nedbal, Vladimír Pokorný a oni mě, myslím taky. Tak jsem synovi řekla, jestli by mi tam s nimi neudělal nějaké „kašpařiny“. A on, že ne, že to vůbec nestíhá, že každý den točí, domů se vrací v jedenáct večer… A pak najednou je tam vidím ve svých věcech, jak dělají skeče typu Máca za barem, Máca na zahrádce, Máca v UNO, Máca v baletu televize... Každý něco předvedl a navíc v mém oblečení,“ popisuje.

„Oskar mi vykradl skříň, když jsem nebyla doma. Kluci si vzali moje trikoty, chrániče, které jsem používala jako Krvinka, oblíbené triko, co mi před třiceti lety koupil Richard ve Švýcarsku… Oskar se promenoval v mojí paruce a botách na podpatcích. Byl to úžasný večer, dokonce se tam promítal patnáctiminutový sestřih z představení UNO, které mi udělala Helena Brousková Jelínková. Přitom jsem ten večírek původně vůbec dělat nechtěla. Ale byla by to škoda,“ uzavírá Karleszová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Tajný doplněk smlouvy s Danielem Hůlkou. Tvůrcům zakazoval učit ho tančit

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Třicet let prožil s Draculou. Teď si od něj dává na čas pauzu a vrací se jako hrabě Monte Cristo. Hudbu k oběma muzikálům složil Karel Svoboda, přičemž v druhém případě psal árie Danielu Hůlkovi...

27. ledna 2026

I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu...

Marcela Karleszová se svým synem Oskarem pokřtila cédéčko, které je živým záznamem muzikálu Dracula, jenž se drží na divadelní scéně už třicet let. Partnerka zesnulého Richarda Hese, který stál s...

27. ledna 2026

Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím....

26. ledna 2026  20:14

Dieta? Trpěl bych jako pes. Tomáš Savka o práci tesaře, věku ženy i náročné dceři

Premium
Tomáš Savka studoval na gymplu v Sokolově, hudebním gymnáziu v Ambergu a...

Možná si ho pamatujete z první řady Česko hledá SuperStar. Dnes je zpěvák, muzikálový herec a držitel dvou Cen Thálie Tomáš Savka už šťastně ženatý a tatínkem sedmileté dcerky Anny Viktorie....

26. ledna 2026

Prozradil Ralph Fiennes, kdo bude novým Voldemortem? Dobrá volba, říká

Ralph Fiennes jako Lord Voldemort

Společnost HBO zatím neoznámila, kdo v seriálu o Harrym Potterovi bude hrát záporáka Voldemorta. Jeho filmový představitel to ale zřejmě omylem prozradil. Ralph Fiennes (63) promluvil o svém...

26. ledna 2026  15:50

Nechci přestat kouřit, neraďte mi jak, vzkazuje Dorota Nvotová po mastektomii

Dorota Nvotová

Dorota Nvotová (43) počátkem ledna oznámila, že má rakovinu a následně podstoupila mastektomii, tedy odstranění prsní žlázy. Slovenská herečka a hudebnice popsala, proč se rozhodla nepřestat v...

26. ledna 2026  11:45

Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

Marketingový specialista Jakub Horák

Marketér a komentátor Jakub Horák (53) se ozval sledujícím na sociálních sítích. Nedlouho poté, co kvůli prasklému aneurysma skončil v nemocnici v kritickém stavu. Jeho zdravotní stav je už lepší a...

26. ledna 2026  10:23

Rowan Atkinson jako nečekaný hrdina. Zachránil rodinu během letecké krize

Rowan Atkinson (Londýn, 28. listopadu 2023)

Rowan Atkinson během oslav svých 71. narozenin, které měl 6. ledna, zavzpomínal na důležité okamžiky svého života. A některé se překvapivě netýkaly jeho herecké kariéry - i když má za sebou zážitek,...

26. ledna 2026  9:33

Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová

Loni oslavili zlatou svatbu a 25 let vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, kterým prošly četné osobnosti. Václav Flegl (73) a Zdena Fleglová (72) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na...

26. ledna 2026

Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech

Eddie Ramadan a Kamila Nývltová

Již brzy se stanou rodiči a hned se dočkají dvojčat. Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a podnikatel Eddie Ramadan v dvojrozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na to, jak se seznámili. Prozradili také,...

26. ledna 2026

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

25. ledna 2026  13:56

Modelka Kendall Jennerová se vyjádřila ke spekulacím, že je na ženy

Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021)

Američanka Kendall Jennerová, jedna ze sester z rodiny Kardashianových, se živí jako modelka a podnikatelka. Na internetu o ní někteří lidé psali, že před světem skrývá lesbickou orientaci, což se...

25. ledna 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.