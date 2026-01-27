I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Zpočátku v něm ale vůbec tancovat neměla. „Vystupovali jsem s představením Keep Cool v Německu, když si Richard s Egonem Kulhánkem vymysleli na kulečníku v klubu Radost, že udělají Draculu. Tanečníci se hledali až na Ukrajině. Soubor se pak rozdělil na dvě půlky, jedna šla do Draculy, druhá zůstala v Německu,“ vzpomíná Marcela Karleszová.
„A já Richardovi řekla, že v tomhle projektu už hrát nechci. Plánovala jsem založit rodinu. Představovala jsem si, že dojedu Keep Cool a půjdu na mateřskou. Takže premiéru Draculy jsem si užila ve velkém jako divák a byla z něj úplně nadšená. V krátkém období jsem ho viděla asi sedmkrát, i na zkouškách jsem se byla párkrát podívat,“ vypráví bývalá tanečnice UNO.
Jenomže Hes nenechal Marcelu odpočívat. „Chtěl, abych se naučila Krvinku. Ovšem vzápětí mi řekl, že pojedeme do Rakouska na lyže. To mě pobavilo. Měla jsem se učit složitou choreografii a neměla na ni žádný čas. Ale nějak jsem to zvládla. To první představení asi nebylo za mě nic moc, ale časem jsem si to zamilovala, i když jsme hráli každý den a o víkendech dvojáky,“ vzpomíná Karleszová, přezdívaná mezi přáteli Máca.
Stmelovačem na Draculovi byl Jozef Bednárik, respektovaný slovenský režisér. „Měla jsem ho moc ráda a myslím, že i on mě, i když dlouho nevěděl, kdo jsem, protože zprvu jsem jenom posedávala v hledišti. Když jsme pak dělali druhé nastudování Draculy, které se hrálo v Hybernii, vůbec jsem nepočítala s tím, že bych šla na jeviště. Ale Richard na mě ušil léčku. Říkal, že mu mám pomoct s konkurzy na tanečníky ale v podstatě si mě chtěl vyzkoušet, jestli bych „to“ ještě dala. Vzpírala jsem se, že ve svých letech… A on, že se prý o mě nebojí, nejvýš o moje kolena, a že ještě všem ukážu,“ popisuje Karleszová, která měla s Richardem Hesem v té době už dvojčata Olivera a Oskara, dnes úspěšného herce.
„Zkoušeli jsme v Karlíně, děti byly ještě malé, tak jsem je brávala s sebou. Ale nebavilo je to tam, nudili se,“ říká. „Bednárik mě prý dost chválil, ale já to nevěděla. Doneslo se to ke mně až přes kolegyni. Osobně jsem od něj dostala kompliment až při prvním výročí muzikálu. Přišel za mnou a povídá: „Marcelka, aj zimomriavky som mal.“ To byla velká poklona. Byl svůj, na premiéry svých inscenací se nikdy nedíval. Říkal: Mě by z toho trefilo. Odvedl svoji práci, zkoušky, generálky, ale během premiéry byl v zákulisí, popíjel červené víno a nedíval se,“ vypráví.
„Vlastně ještě jednu pochvalu jsem dostala. Nabídl mi roli Vášně v inscenaci Caligula, kterou dělal v Unitarii. Říkal, že by si moc přál, abych v tom tančila. Musela jsem ale odmítnout, protože jsem byla už tři měsíce těhotná. Řekl: Ok, roď si!,“ usmívá se Karleszová, která se coby Krvinka v Draculovi nesmazatelně vryla do paměti tehdejších diváků.
Všichni tanečníci měli samozřejmě povinnost držet si figuru a Richard Hes byl přísným drábem, což ovšem vedlo spolu s výkony na jevišti k tomu, že se soubor prosadil i mimo republiku.
„Jezdívali jsme na tříměsíční turné do zahraničí. Pamatuji se, že jednou tam za mnou měla přijet maminka a ptala se, co nám má přivézt. Bylo to na Vánoce. Geňa si objednal rudý voko, což byla griotka. Já chtěla karton cigaret, ty tam byly drahé. A máma navíc přivezla obrovskou krabici cukroví. Tenkrát byla na západě poprvé a vyprávěla nám, jak někde po cestě chtěli v nějakém krámě v Německu za housku dvě stě dvacet korun. Oni se úplně zbláznili, kroutila hlavou. A on to byl McDonald’s,“ směje se Marcela při vzpomínce.
„Máma byla neuvěřitelná, vždycky nám navařila, třeba kotel svíčkové, když viděla, co po těch hotelích jíme. Býval to velký talíř, ale na něm dva brambůrky, trošku zelí a uprostřed malá rybička,“ popisuje Karleszová.
„Po tříměsíčním turné následoval týden volna. To jsme jenom prali prádlo a cpali se vším možným. A hned první den poté nás Richard nekompromisně všechny zvážil. A už se zapisovalo… S váhou neměl problém žádný kluk kromě Richarda Genzera, ale my holky až na Danu Gregorovou, jsme vždycky měly co shazovat. Já začínala na pětašedesáti a pak jsem měla padesát osm kilo. Tuk jsme proměnily ve svaly,“ dodává
Tvrdá disciplína šokovala i Karla Gotta. „UNO s ním točilo v Německu hudebně zábavný pořad Elvis Presley, byl tam ještě režisér Jaromír Vašta a Karel Svoboda. Pak nás pozvali na večeři. Já seděla vedle Gotta, který mě pořád ponoukal, abych něco jedla. Říkala jsem, že si radši nedám nic, než abych pak od Richarda zase poslouchala ty řeči. A pamatuji se, jak Karel tenkrát prohlásil: Já kdybych se nemohl kvůli svému povolání najíst, tak to bych se radši vrátil do Kolbenky,“ prozrazuje Karleszová. Přitom i Gott se proslavil díky disciplíně. Ovšem měl i mlsný jazýček, miloval dobré jídlo.
S Hesem žila Marcela, která byla předtím provdána za kolegu tanečníka Štěpána Karlesze, dvacet let. Jeho hýřivý život spojený s alkoholem ho předčasně dostal na onen břeh. Ale zůstali tu po něm jeho synové. Oliver se společnosti straní, Oskar je zjevně pro každou legraci.
Když jeho matka slavila šedesátiny, kam si pozvala jenom nejbližší přátele, kterých bylo nakonec sto dvacet, Oskar se omluvil, že nepřijde. Tou dobou totiž točil v Českých Budějovicích minisérii Král Šumavy. Naopak Monika Absolonová si díru v programu našla a pozdě večer přijela se slovy: „Drazí přátelé a kamarádi, přijela jsem vám zk...t večer svým zpěvem.“
„Mám moc ráda partu kolem Oskara což je Vojta Vodochodský, Aleš Březina, Denis Šafařík, Jan Nedbal, Vladimír Pokorný a oni mě, myslím taky. Tak jsem synovi řekla, jestli by mi tam s nimi neudělal nějaké „kašpařiny“. A on, že ne, že to vůbec nestíhá, že každý den točí, domů se vrací v jedenáct večer… A pak najednou je tam vidím ve svých věcech, jak dělají skeče typu Máca za barem, Máca na zahrádce, Máca v UNO, Máca v baletu televize... Každý něco předvedl a navíc v mém oblečení,“ popisuje.
„Oskar mi vykradl skříň, když jsem nebyla doma. Kluci si vzali moje trikoty, chrániče, které jsem používala jako Krvinka, oblíbené triko, co mi před třiceti lety koupil Richard ve Švýcarsku… Oskar se promenoval v mojí paruce a botách na podpatcích. Byl to úžasný večer, dokonce se tam promítal patnáctiminutový sestřih z představení UNO, které mi udělala Helena Brousková Jelínková. Přitom jsem ten večírek původně vůbec dělat nechtěla. Ale byla by to škoda,“ uzavírá Karleszová.