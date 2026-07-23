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Je mi dobře i samotné, říká ovdovělá zpěvačka Marcela Březinová

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Marcela Březinová (13. července 2026)

Marcela Březinová (13. července 2026) | foto: Muž roku / Herminapress

Marcela Březinová (13. července 2026)
„Láska je jednoznačně tou největší silou ve vesmíru. A opravdu může za...
Marcela Březinová, DJ Uwa, Šárka Rezková a její partner Mirek na retroparty Jak...
DJ Uwa a Marcela Březinová na retroparty Jak to žilo v Discolandu (Praha, Retro...
39 fotografií
Marcela Březinová je už dvojnásobnou babičkou. Od dcery Vandy a syna Jana má po jednom vnoučkovi. „Jáchymovi byly v lednu dva roky a naprosto mě překvapuje svojí slovní zásobou. Jsou to slova, která člověk ani běžně nepoužívá,“ vyprávěla zpěvačka v kempu ve Vraném nad Vltavou.

Sešli se tam finalisté soutěže Muž roku 2026 a předvedli se nejen ve slušivých oblecích, ale i v plavkách. Březinová doprovodila večerní show svým zpěvem. „Matýskovi byly v dubnu čtyři roky, toho jsem s sebou asi vzít mohla, zvládl by to…,“ přemítala nahlas. „Ten, když je u mě, tak je to jízda. Musíme spolu vždycky zajít do našeho oblíbeného obchodu s kamínky. Jsou tam krásně rozložené na pultu, to se mu líbí.“

Marcela Březinová (13. července 2026)
Marcela Březinová (13. července 2026)
„Láska je jednoznačně tou největší silou ve vesmíru. A opravdu může za všechno,“ říká zpěvačka Marcela Březinová.
Marcela Březinová, DJ Uwa, Šárka Rezková a její partner Mirek na retroparty Jak to žilo v Discolandu (Praha, Retro Music Hall, 7. dubna 2022)
39 fotografií

Bratranci se navzájem mají rádi, ale že by je hlídala sama oba najednou, to se ještě nestalo. „Ten malý je ještě fixovaný na maminku, ale až povyroste…,“ spřádá plány.

Marcela Březinová je jedna z mála osobností showbyznysu, které vypadají skoro pořád stejně. Její postava jakoby nevěděla, co jsou to váhové výkyvy. Ale ani ona nespoléhá jen na genetiku. „Vždycky jsem tančila nebo plavala. Teď hodně chodím a dlouhá léta se věnuji józe. Buď cvičím sama doma, nebo jezdím na retreaty,“ vypráví. „Když byly děti malé, dělalo mi největší problém zklidnit se. Protože to bylo pořád: ‚Mami, mami, mami…‘ Tak jsem se vždycky zavřela do koupelny, abych tam mohla být aspoň čtvrt hodiny jenom sama se sebou.“

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Prostředí kempu, kde se akce odehrávala, je pro ni tak trochu velká neznámá. „Do kempů jsem s dětmi nejezdívala. Spíš do nějakých malinkých apartmánů, nebo jsme bydleli v soukromí. Ani ty hotely jsme nevyhledávali, zvlášť ty velké nemusím,“ říká.

Na dovolenou se chystá v září. O prázdninách si chce užít hezkého počasí u nás. Bydlí kousek od Kutné Hory a u domu má zahradu, takže se chce postarat o úrodu. „Člověk to nemůže nechat jen tak napospas,“ prozradila zpěvačka.

Marcela Březinová (13. července 2026)

Hudbě se profesionálně věnuje už čtyřicet pět let. „Zaplaťpánbůh, pořád přicházejí nějaké nabídky. Jsem z toho nadšená. Buďto vystupuji komorně s pianistou, anebo nově i s kytaristou,“ vypráví.

Na listopad chystá narozeninový koncert. „A jsem ráda že vyjde znovu naše přelomová deska Disco!, kterou jsme nahráli s OK Bandem někdy v roce 1984. V tu dobu to bylo přelomové album, techno-popové. A když takhle jezdím po koncertech, zjišťuji, že lidi na tohle období naší tvorby rádi vzpomínají, což mě moc těší. Dokonce za mnou přicházejí s tím vinylem, abych jim ho podepsala. To mě až dojímá,“ prozrazuje. „V éteru ta naše hudba pořád nějak přetrvává a žije. I když je pravda, že za mnou chodí nová generace a často vzkazuje: Pozdravuje vás moje babička.“

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„Lidi obecně rádi poslouchají starší věci, protože jim připomínají jejich mládí a oni si na něj chtějí zavzpomínat. Ale já dělám s Petrem Ožanou i nové autorské písničky. Teď mám doma nějaké demáče, které mě upoutaly. Tak je možná nazpívám. Sama si píšu texty a léto začíná, tak na to budu mít čas,“ vypráví.

„Když jsem slavila pětašedesátiny, vnímala jsem to nějak obyčejně. Ale teď. To je Route 66! No, nekup to?“ směje se, když nastávající narozeniny přirovnává k jízdě po slavné silnici spojující východ a západ USA. „Uspořádám k nim speciální koncerty,“ plánuje.

Éru s OK Bandem považuje ve svém životě za nejzásadnější. „Byla to moje první profesionální etapa a zažila jsem ji v jednom souboru, což je úžasné. Mohla jsem se formovat, uvědomit si, co chci a nechci dělat, utvářet se jako zpěvačka, a to je hodně důležité,“ vypráví.

Obal bilančního alba OK Bandu

Vystupovali i jako předkapela Pražského výběru. „Já se na ně chodila dívat zpoza opony, když hráli. Protože pozorovat takové mistry, to je k nezaplacení. Všechny jejich koncerty byly zážitkem,“ vzpomíná.

Dnes se chodí dívat na koncertní show zahraničních interpretů. „Hodně sleduji Beth Hart, to je bluesová mistryně. Naposledy v Praze vystupovala v bývalém Paláci kultury. Neskutečný živel, moje krevní skupina,“ říká.

Okomentovala i nedávnou smrt Bonnie Tyler. „Je to smutné, že odešla, ale zase nám tu zanechala spoustu melodií. Její projev bych charakteristický, po třech vteřinách člověk věděl, o koho jde. Mám ráda, takové hlasy,“ přiznala.

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V minulých letech vedla na Mezinárodní konzervatoři oddělení pop music. V uplynulém školním roce byla supervisorem rockového oddělení. „Nesmírně mě baví zabývat se interpretací, myslím, že je velmi důležitá. Samozřejmě, pěvecká technika je základ, na kterém člověk staví, ale ta interpretace je to, co z vás dělá výslednou zpěvačkou a osobnost,“ vysvětluje.

Březinová přitom žije sama. „Když někoho potkám, vůbec se vztahu bránit nebudu, pokud budeme kompatibilní. Ale je mi dobře i samotné. Člověk by měl být spokojený s tím, co má a snažit se to s láskou opečovávat. To se netýká jenom hmotných statků, ale i vztahů,“ říká. „Ráda mám kolem sebe dobré a inspirativní lidi.“

Marcela Březinová a její dcera Vanda Švarcová

Sama prožila tragédie, které ji hodně poznamenaly a někde hluboko v duši je nosí dodnes. Ale přežila je, překonala. V jedenadvaceti letech, právě když se vydávala na hudební dráhu, spáchala sebevraždu její maminka. A před patnácti lety opustil dobrovolně tento svět její manžel, hudebník, výtvarník a režisér Zdeněk Švarc. Dodnes neví, jaké pohnutky jednoho či druhého k takovému činu vedly.

Teď jsou jejím štěstím a budoucností vnoučata, která láká i hudba. „Doma mají kytaru, piano a brnkají, nebo paličkami buší. Nikdo je do toho nenutí, což je nejlepší. Přistupují k hudbě přirozeně, samy od sebe. Takhle to bylo i s mými dětmi. Vyrůstali v hudebně – výtvarné rodině, a to je ovlivnilo,“ dodala s tím, že dcera studovala herectví a syn výtvarnou školu.

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