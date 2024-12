V případě krize je dobré mít nějakou „nabíječku“, říká Marcela Březinová

Marcelo, zima přišla, ale vy máte spoustu zážitků z léta. Ohlédneme se, jaké bylo?

Letošní léto bylo radostné a plné zajímavých akcí, jak po pracovní, tak soukromé stránce. Zažila jsem množství vyživujících okamžiků s mými dětmi či přáteli. Líbilo se mi na tradičním jógovém retreatu na Vysočině. Úžasné to bylo i na benefičních koncertech pořádaných agenturou Martin Production, mým oblíbeným je ten Na křídlech motýla v Dolních Dunajovicích na Pálavě. Energii Pálavy mám ráda, a když mohu formou sobě vlastní aspoň trochu pomoci, potěší mě to. Kromě svých koncertů, kam někdy přizvu i studenty z konzervatoře, se na beneficích setkávám i s kolegy a vždy si máme o čem povídat.

Vy jste už ale taky babičkou, trávila jste čas s vnoučaty?

No jasně. Prázdniny byly i ve znamení „babičkování“. Kromě Matýska k nám do rodiny přišel na sklonku ledna Jáchym a společné chvíle s nimi pro mě byly a jsou tím nejlepším darem, lékem a světlem zároveň. Neuvěřitelně si je užívám. Třeba takové pečení chleba s vnukem Matýskem, který vždy poctivě míchá, to je tolik radosti...