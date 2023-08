V Praze jsem televizní Marcela, ve vsi na Záskalí člověk, říká Augustová

Na rozdíl od některých jiných televizních stálic se Marcela Augustová drží zásady, že pro moderátora je dvakrát důležité naslouchat těm, s nimiž mluví. „Nemám potřebu stále mluvit a být středem pozornosti,“ říká v rozhovoru pro 5plus2 s tím, že povahou je spíš plachý introvert, což od legendy veřejnoprávního zpravodajství zní překvapivě.

Už dvacet let žijete u Liberce v Hodkovicích nad Mohelkou. Pořad Události, komentáře jste letos na jaře opustila kvůli častému dojíždění?

Nemoderuji jej od začátku roku. Relace končila v jedenáct večer, domů to mám z Prahy sto kilometrů a autem jsem přijížděla v půl jedné v noci. Ten rytmus trval skoro pět let. Měla jsem pořad ráda, ale nechci havarovat. Zůstávají mi Události, volební vysílání a mimořádná vysílání.