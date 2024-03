Začneme tatínkem?

Karel Augusta nebyl můj táta. Je to jen shoda jmen. Táta byl vystudovaný ekonom, ale úplně se odrodil od oboru a začal se věnovat loutkovému divadlu. To ho zaválo do Liberce, do Naivního divadla, tam jsme se z Hořic, kde jsem se narodila, přestěhovali s mámou a s bráchou za ním. Takže Oldřich Augusta, nikoli Karel.

Když jsem si poprvé nasadila čočky, které se na noc nemusely vyndavat, zjistila jsem hned ráno, že zase nevidím.