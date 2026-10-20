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Jak mu na okno ťukal Gott a proč v Praze podaná ruka neplatí. Jiří Zmožek vypráví
Rodina fanoušky požádala o respektování soukromí. „S těžkým srdcem vám chceme sdělit, že Marcel ze závažných zdravotních důvodů, souvisejících s duševním onemocněním, ukončuje svou hudební kariéru,“ uvedli jeho blízcí v prohlášení, které podepsali slovy „Péťa s rodinou“.
Zároveň poděkovali fanouškům, pořadatelům, kolegům, muzikantům i přátelům, kteří zpěváka během let podporovali. Připomněli, že za jeho působením na hudební scéně stojí dlouhá léta práce, vystupování, setkávání s posluchači a především láska k hudbě.
„Život někdy přináší chvíle, kdy musíme přijmout, že zdraví je důležitější než všechny pracovní závazky a profesní sny. Duševní onemocnění není slabost ani rozhodnutí. Je to náročná životní zkouška, která si žádá pochopení, trpělivost a čas,“ napsali jeho nejbližší. „V tuto chvíli je nejdůležitější Marcelovo zdraví a klid,“ zdůraznili.
Zmožek o svém duševním zdraví hovořil otevřeně
Marcel Zmožek se narodil 25. dubna 1965, letos oslavil 61. narozeniny. Hudební dráhu zahájil už v dětství. Později zpíval se skupinou Kroky Františka Janečka a následně se vydal na sólovou dráhu. Je také zpěvákem, skladatelem a textařem. Jeho otcem je známý hudební skladatel Jiří Zmožek, s jehož tvorbou byl profesně spojený.
Posluchači znají například jeho písně Panenka z kouta, Láska je největší dar nebo Dlaně. V osmdesátých letech nazpíval také písně do televizních pohádek Co takhle svatba, princi? a Ať přiletí čáp, královno!
O svých psychických obtížích mluvil zpěvák veřejně už v minulosti, kdy popisoval náročné období po tragické smrti své bývalé manželky při autonehodě. Tehdy se podle svých slov potýkal s vážnou duševní krizí a skončil na psychiatrii. V rozhovorech hovořil také o těžkých životních obdobích a psychickém vyčerpání.
Aktuální oznámení rodiny neupřesňuje, jak dlouho nynější zdravotní problémy trvají ani jakou konkrétní léčbu zpěvák podstupuje.
Jeho blízcí zdůraznili, že konec hudební kariéry neznamená, že by zmizelo to, co během let vytvořil. „Jeho písně, vzpomínky, emoce i chvíle, které jste s ním prožili, vám nikdo nevezme,“ vzkázali fanouškům a poděkovali jim za přízeň.