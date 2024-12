Veškrnová byla na něj až moc vášnivá. Vašinka si pak uvědomil, že je gay

V Marcelově rodině nebylo herectví neobvyklým povoláním. Hercem byl jeho tatínek Vlastimil Vašinka, i matčini bratři Alois Švehlík (85) a Jaroslav Švehlík (†42). Divadlu se začal Marcel věnovat už v lidové škole, poté byl přijat na konzervatoř a jeho výjimečný talent ho dostal z konzervatoře na DAMU.

Mejdan u Bohdalky

Ze studentských let si odnesl přátelství s několika slavnými osobnostmi, například s Oldřichem Kaiserem (69), Václavem Vydrou (68) a Simonou Stašovou (69), dcerou Jiřiny Bohdalové (93). Se Simonou jednou uspořádali v bytě její matky tak divoký mejdan, že se Marcel i s Oldřichem dostali u „Bohdalky“ na černou listinu.

„Byli jsme z toho vyplašení a za všechny peníze, co jsme dali dohromady, jsme Jiřině koupili obří kytici. Předávali jsme ji před jejím bytem vkleče, což se jí tak líbilo, že vše bylo odpuštěno a od té doby se máme moc rádi,“ prozradil herec v rozhovoru pro MF DNES.

Marcel Vašinka

Po absolvování DAMU získal angažmá v Městských divadlech pražských, kde účinkoval v několika legendárních inscenacích. Jako filmový a televizní herec se objevoval spíše v epizodních rolích.

Městská divadla pražská opustil po šestnácti letech, v roce 1993, kvůli neshodám s novým vedením a začal se aktivně věnovat dabingu. Z velkých zahraničních hvězd svůj hlas propůjčil Nicolasi Cageovi (60) i Richardu Gereovi (75), ale ikonickou dabingovou rolí je pro něj Leroy Jethro Gibbs ze seriálu Námořní vyšetřovací služba v podání Marka Harmona (73).

„Kdybych měl zavzpomínat, co jsem hrál a jestli jsem to měl rád, tak bych si pozval kamarády, protože oni to vědí určitě lépe. Já to moc neřeším,“ ohlédl se za svou kariérou nonšalantně Vašinka v rozhovoru pro Český rozhlas.

Party na Slovensku

V osobním životě to ale Marcel neměl vždy tak jasné jako v životě profesním. „Že jsem homosexuál, jsem si uvědomil v době, kdy jsem chodil s Dášou Veškrnovou. Ona byla natolik vášnivá, že jsem jí vůbec nestačil. A tam jsem pochopil, že to bude asi i tím, že mne vlastně víc zajímají muži,“ prohlásil herec v pořadu 13. komnata.

Když se ke své orientaci veřejně přiznal, bál se, že přijde o práci, nakonec byl ale přijat s pochopením.

Zpočátku ale neměl velké štěstí s výběrem partnerů. „Když mě opustil jeden můj přítel, sebral jsem všechny peníze, co jsem měl, a na měsíc odjel na Slovensko, kde jsem celou dobu pil s celou vesnicí. Všechno jsem jim platil a vydržel tam, dokud jsme všechny moje peníze nepropili,“ svěřil se herec pro Prima Ženy.

Dnes ale již více než 40 let šťastně žije s režisérem animovaných filmů Miroslavem Walterem (89), se kterým v roce 2009 uzavřeli registrované partnerství.