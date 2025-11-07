Manželství s Milošem Formanem jí vzala ruská okupace. Viděli se pak jen párkrát

Když osmnáctiletá Věra Křesadlová zpívala s bigbítovou kapelou Krystal v Lucerně, netušila, že z publika na ni upřeně hledí muž, který změní její život. Miloš Forman tehdy hledal neokoukanou tvář do svého filmového debutu Konkurs. Oslovil ji po koncertě, druhý den jí zavolal a pozval ji na oběd.
„Protože jsem byla ostýchavá a neznala ho, na oběd jsem nechtěla. Vymlouvala jsem se tak dlouho, až jsem ho nakonec navštívila doma v bytě,“ popisovala později.
Zamilovali se a brzy přišla maturita, děti a svatba. Když otěhotněla, Forman znejistěl. „Miloš, který se chtěl původně hned oženit, poněkud ochladl a nabídl mi pouze přátelství. To se samozřejmě nelíbilo mojí matce, takže podle Milošova vyprávění za ním poslala tatínka, aby se ho zeptal: ‚Jak to myslíš s naší Věrkou?‘ A protože byl Miloš slušný člověk a tatínek na něj asi udělal dojem, tak v šestém měsíci těhotenství byla svatba,“ uvedla Křesadlová. O historce s tatínkem se dozvěděla až po mnoha letech, z knihy, kterou Miloš Forman napsal.
|
Poslední rozhovor Věry Křesadlové o osudových mužích jejího života
Na prvním místě film
Věra Křesadlová
Křesadlové s výchovou pomáhali rodiče, zatímco její manžel často cestoval po celé Evropě jako jeden ze slavných tvůrců české nové vlny.
„Miloš dbal hlavně na to, abych byla denně venku s kočárem, zatímco sám odpočíval a přemýšlel o nových filmech,“ vzpomínala s nadhledem.
V roce 1968 se ocitli ve Francii, kde Forman pracoval. Křesadlová se s dětmi vrátila do Prahy a hned druhý den vtrhla do Československa vojska.
„Miloš se to dozvěděl a poslal pro nás kamarády Francouze. Takže za týden jsme odjížděli nějakým sporťákem zase zpátky do Francie,“ popsala.
Zůstala sama s dětmi
Nicméně krátce po jejím návratu do Francie Forman odletěl do Spojených států a nechal ji ve Francii samotnou s dětmi. „Díky jedné paní, která uměla francouzsky, jsem to nějak zvládala, kluci měli čtyři roky. Potom v listopadu mi volal Suchý, který byl v Londýně, že se vrací do Prahy a říkal mi: začínáme hrát, jestli chceš buchto, tak přijď, nebo si tam zůstaň, jak chceš,“ popsala v rozhovoru pro Český rozhlas.
Vrátila se do Prahy po konzultaci s Milošem, který už měl kvůli práci naplánovanou cestu do Ameriky. „Takže jsme se vrátili domů, rodiče byli rádi. Miloš ještě jednou přijel a pak spadla klec a už ho sem nepouštěli, nebo sem nechtěl, protože se bál, že by ho už nepustili ven…. Já jsem hrála v Semaforu, kde byla větší legrace než ve Francii.“
|
Pět Oscarů. Jak Přelet nad kukaččím hnízdem změnil život Miloše Formana
Rozvod na dálku, 35 let po svatbě
K oficiálnímu rozvodu došlo až v době, kdy už Forman žil se svou novou partnerkou Martinou Zbořilovou. S Věrou se rozvedli na dálku. O jeho nové lásce se dozvěděla z doslechu, ne přímo od Miloše a přiznala, že si k sobě s jeho novou láskou nějaký čas hledaly cestu.
Věra Křesadlová navštívila Formana v USA celkem čtyřikrát, naposledy v roce 2017, pouhý rok před jeho smrtí.
„Poslední návštěva byla po jednadvaceti letech. Já jsem se tam nehrnula, nikdo mě předtím nezval. Tentokrát mě pozvala Martina a jeli se mnou synové. Strávili jsme úžasné tři dny v Connecticutu. Bylo příjemné setkat se po letech s Milošem. Když jsme odjížděli, Martině jsem poděkovala, že se o Miloše dobře stará. Takže jsme si vlastně k sobě cestu našly,“ popsala Věra Křesadlová.