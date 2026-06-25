Dostáváte otázky, jestli je vaším předkem vlastenec a národopisec Vojta Náprstek, který se původně jmenoval Adalbert Fingerhut?
Lidi se mě na to často ptají. Názory se v naší rodině různí, do pátrání jsme se zatím nepustili, ale já to možná udělám, abych věděla, co odpovídat. Jednou už jsem o tom trochu bádala a zjistila, že Vojtův bratr Ferdinand se zasloužil o vznik Národního divadla. A Vojtova matka Anna Fingerhutová dopřávala pohostinství kočovným umělcům. Tak třeba s nimi mám skutečně něco společného.
Jak dlouho jste váhala, jestli si po svatbě změníte dívčí příjmení? Sice dost složité, ale v branži už celkem zavedené.
Ano, váhala jsem, ale jako dítě z rozvedené rodiny jsem cítila, že kdybych jednou měla děti, chtěla bych, aby měly stejné příjmení jako oba rodiče. Můj manžel před svatbou vtipkoval, že by se mohl přejmenovat na Fingerhut, ale já si vybrala jméno Ligas. Určitě jsem nechtěla dvě příjmení, protože narvat Štěpánka Ligas Fingerhutová do občanky by bylo na dvě stránky. Navíc svoje původní příjmení jsem pořád musela někomu hláskovat, takže jsem to chtěla co nejvíc zjednodušit.
Pokud se nedostanu do projektu, který mě láká, samozřejmě mě to zamrzí, doteď si někdy popláču, to k mojí práci patří, ale nespojuju to s jinými herečkami.