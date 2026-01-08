Manžel Brigitte Bardotové odhalil příčinu jejího úmrtí a popsal poslední chvíle

„Zotavovala se ze dvou operací, kterým se podrobila kvůli rakovině,“ uvedl pro francouzský týdeník Paris Match manžel Bardotové. Herečka byla hospitalizována začátkem října a koncem listopadu. Zemřela 28. prosince 2025.
O jaký typ rakoviny šlo, d’Ormale neupřesnil. Je však známo, že Bardotová se už v 80. letech léčila s rakovinou prsu. Podle manžela nynější léčbu zpočátku snášela dobře, avšak později čím dál více trpěla, zejména kvůli rostoucí bolesti zad. „Nakonec musela být upoutána na lůžko a ztrácela se před očima. Nezasloužila si takhle trpět,“ popsal d’Ormale s tím, že párkrát jeho žena dokonce vyslovila, „že toho má po krk a chce už jít“.
Jejich poslední společné chvíle ve vile La Madrague v Saint-Tropez však podle něj i tak byly v lecčems kouzelné. „Nikdy jsem ji neopustil. Bděl jsem nad ní. Milovala, když jsem jí ráno připravoval snídani. Odpoledne si pak dávala čaj s mlékem a croissantem,“ konstatoval d’Ormale.
OBRAZEM: Brigitte Bardotová byla snem mnohých mužů. Vdala se čtyřikrát
Na poslední ráno zavzpomínal slovy, že ležel rozespalý vedle své ženy, přičemž ona mu zašeptala: ‚Pioupiou‘. Pro pár šlo o intimní přezdívku. „Pak to skončilo. Na její tváři se usadil pocit klidu a míru. Byla krásná. Nevěřili byste, že jí je 91.“
Podle manžela se francouzská ikona až do posledních dní zajímala o osud všech zvířat. Na jejich ochranu ostatně založila již v roce 1986 vlastní nadaci.
Pohřeb Bardotové, která s aktivní hereckou dráhou skončila v 70. letech, ale přesto je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností francouzské kultury, se uskutečnil v Saint-Tropez. Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou herečky a právě Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.
Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky
Herečka bude „odpočívat“ po boku svých rodičů na nedalekém hřbitově s výhledem na Středozemní moře. Poblíž je i hrob filmového režiséra Rogera Vadima, prvního manžela Bardotové, který stál za jejím průlomem v 50. a 60. letech minulého století. Společně natočili film ...a Bůh stvořil ženu. Rovněž jí prý poradil, aby se odbarvila na blond. „Bude z tebe neuskutečnitelný sen ženatých mužů,“ předpovídal úspěšně dle francouzských médií.
Středečního obřadu se zúčastnila například i hlavní tvář francouzské krajní pravice Marine Le Penová. V pořadí čtvrtý a poslední manžel Bardotové Bernard d’Ormala býval poradcem otce Marine, rovněž známého krajně pravicového politika, Jeana-Marie Le Pena.