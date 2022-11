Hendrix i Jackson byli milí introverti, vzpomíná disco hvězda 80. let Fancy

Fancy, jste hudební hvězdou pražské vernisáže Josefa Vohrabala v galerii Mánes, kde jsme se potkali a děláme tento rozhovor. Hlavně jste však zásadní ikonou taneční hudby 80. let. Jak byste sám sebe popsal?

Ano, byl jsem hudebníkem a zpěvákem i v 70. letech v Německu. Moje první zkušenost s hudbou byla v němčině. Velký vliv na mou kariéru měl můj kamarád Giorgio Moroder, se kterým jsem se poprvé shledal v Berlíně.

Zajímavé shledání máte v paměti určitě nejedno.

V roce 1967 jsem snídal s Jimim Hendrixem následující ráno po jeho klubovém vystoupení v Mnichově v hotelu, kde byl ubytovaný. Byl jsem jeho velký fanoušek, znal jsem úplně všechno: Little Wing, The Wind Cries Mary, Foxy Lady. Byl jsem naprosto fascinován jeho vystoupením a tím, že měl pouze dva muzikanty, bubeníka a basáka. Sám Jimi se zhostil kytary a zpěvu, pokaždé roztřískal svou kytaru. To byla velká atrakce, velké show. Ale v soukromí, věřte mi, byl tichý, introvertní a milý člověk. Velmi milý a okouzlující. To bych si o něm nikdy nepomyslel, když ho vidíte na pódiu jako zvíře. Něco jako Michael Jackson.

I s Michaelem jste se osobně potkal?

Potkal jsem Michaela Jacksona v roce 1995 v Budapešti, kam jsem byl pozván. To je na dlouhé vyprávění. Pracoval jsem v 90. letech pro Siegfrieda & Roye, to bylo německé duo kouzelníků, oba již zesnuli. Byl jsem jejich audio producentem v Las Vegas. Nebyli to zpěváci, ale vypravěči příběhů pro děti a rodiny. Tvořili ve studiu zvířecí příběhy a já je nahrával a dělal k nim hudbu na pozadí slov, takže jsem s nimi byl opravdu mnohokrát.

Bydlel jsem v Las Vegas a Michael Jackson byl takový fanoušek Siegfrieda & Roye, že se chodil dívat na jejich show. Co večer bývaly dvě show, jedna v sedm, druhá v jedenáct. Michael byl jimi tak unesen, že nahrál píseň Mind is the Magic. Tou písní se nakonec zahajovala show. Začal beat, zněl Michaelův hlas a na pódiu se objevilo třicet dam ve zlatých šatech. Vzrušující! Jaká úžasná hymna pro Siegfrieda & Roye. Proč vám to tady ale vlastně všechno říkám? (smích)

VIDEO: Fancy – Flames Of Love (1988):

Řešili jsme ta zajímavá shledání. Fancy, když se podíváme na vaši diskografii, tak se dá říci, že jste továrna na hity.

Já vám řeknu pravdu o své první písni. Seděl jsem ve svém malém studiu v Mnichově, psal se rok 1983 a americký jazzový hudebník Todd Kennedy tam byl a dělal přehrávky produkcí na klávesách, což byla v dvaaosmdesátém, třiaosmdesátém novinka. Měl přístroj LinnDrumm, syntezátor, což pro mě bylo naprosto působivé. Giorgio Moroder jej dříve využil třeba na song I Feel Love od Donny Summer. Řekl jsem: „Mám melodii a chci aby ten song dělal Divine!“ Divineho toho času produkoval v New Yorku Bobby Orlando.

A pak přišli na řadu producenti Stock, Aitken a Water.

Později, ano. Divine se dostal i do Anglie, kde ho produkovali Stock, Aitken a Waterman, velcí producenti, trio zodpovědné za Kylie Minogue, Jasona Donovana a mnoha dalších. Divine měl hit Shoot Your Shot od Bobbyho, já napsal slova od Todda Kennedyho „Slice Me Nice“ a nazpíval to, přinesl jsem to do nahrávací společnosti a řekl „Ok, poslechněte si to, chci to poslat do New Yorku pro Divineho.“ A oni „Ne, ne, ne, nám se to líbí a vydáme to! Udělejme smlouvu.“ Takže takhle se zrodil Fancy s písní Slice Me Nice, která byla hitem všude po světě.

Super chytlavá píseň s hláskovaným S.L.I.C.E.

Taková je pravda, ano. A vzácně to přiznám v nějakém interview, to byste měli vědět! (smích)

Vážíme si toho. Je to milé překvapení, setkat se s vámi v Praze a slyšet všechny tyto úžasné příběhy.

Mám rád Prahu. Je to fantastické město, tak krásné, se spoustou historie. Také lidé jsou tu velice milí a přátelští. Jsem šťastný, že jsem tady, to musím uznat.

Takže Fancy se zrodil díky hitu Slice Me Nice.

Následoval druhý hit Chinese Eyes, který tu dnes večer v Galerii Mánes po vernisáži malíře Josefa Vohrabala zazpívám. A Američané? Ti byli v osmdesátkách opravdu zaujatí mým stylem. Byl to pro ně i sofistikovaný příběh. Slice Me Nice je opravdu vtipná píseň, má komediální text, stejně tak jako Chinese Eyes. A já se tehdy ocitl v Top 10 celého roku mezi Madonnou, Bronski Beat a kdo ví, kým dalším, kdo byl v Top 10 Billboard Dance Charts ve Spojených státech. Jsem jediný Němec napůl Španěl, který to má! (smích)

S tím velkým úspěchem přišlo jistě i mnoho vystoupení. Změnila se nějak místa, kam jezdíte dělat show dnes?

Rád jsem vystupoval na Slovensku. Tady z Čech jsem byl v Praze, Ostravě i Brně, to bylo taky pěkné město. A myslím, že budu příští rok v únoru v Olomouci. Dnes se mi daří poznávat a vidět více z Česka, je moc hezké, zpívám tu celkem často. Také ve Vídni, v Mnichově, což je moje rodné město. Hodně času jsem v životě prožil taky v Kalifornii a Nevadě prací pro Siegfrieda a Roye. Před dvěma týdny jsem byl v Los Angeles na velké show v amfiteátru. Žije tam hodně lidí z Vietnamu, teď jsou tedy už Američané, ale oni jsou úplně šílení po věcech z 80. let! Skandují a blázní, když se objevím na pódiu. Nemůžu k lidem moc natahovat ruce, aby mě nestáhli z pódia! (smích) Rád jsem taky v Kalifornii, mám rád Floridu.

VIDEO: Fancy – Lady of Ice:

Jsou někde vůbec místa, kde si opravdu odpočinete?

Spíš vám povím opak, kde si rozhodně neodpočinu. To je Bolívie a Jižní Amerika. Lidé jsou tam plní nadšení, takže opravdu žádný relax. Každou sekundu je nějaká jiná situace. Ale lidé jsou tak milí, a když pro ně dělám show, je to úplně odlišný svět. Tam se tedy dostanu málo, jsou to přece jen dlouhé lety. Mám rád Evropu, ale taky nesmím opomenout, že jsem byl mnohokrát v Rusku a i tam jsem měl dobré zkušenosti, to musím přiznat. Stejně tak jako baltské státy, Norsko, Švédsko, ale taky třeba i Anglie. Měl jsem Top 10 hit v Anglii! Věděl jste o tom? Byl to Cocoon, zpíval jsem šeptem jen toto jediné slovo. Singl si vybral Pete Waterman, což pro mě byl veliký kompliment. On uváděl takový pořad, jak se ta britská show jmenovala?

The Hitman and Her!

Hitman and Her! Správně, vy to znáte. Pete Waterman, z toho zmíněného tria Stock, Aitken a Waterman byl ten Hitman a „her“ byla Kylie Minogue, jeho asistentka v této televizní show. Pete si vybral Cocoon jako znělku pořadu, můj Cocoon! Vydal jsem to pod jménem TimeRider, ale každý věděl, že je to moje produkce, můj sound. Jsem pyšný na to, že jsem byl v top desítce v Anglii. Vtipné.

Každý milovník hudby osmdesátých let vás nazve ikonou. Jaké jsou ale ty ikony osmdesátek podle vás? Můžete nám jmenovat tři umělce?

Umělce z osmdesátek? Jo, je jich mnoho, ale původem z Německa to budou Bad Boys Blue, CC Catch a Modern Talking, kteří také slavili obrovské úspěchy. Všechno to produkoval v Hamburku Dieter Bohlen a jeho koproducent Luis Rodríguez. On byl skutečně tím, kdo seděl za pultem, nahrával a mixoval. Teď je mým koproducentem ve Španělsku, přestěhoval se z Hamburku na ostrov Mallorca, kde má svoje studio. Je to pro mě snadné, protože mu něco řeknu, on přesně rozumí, co po něm chci a výsledný zvuk je perfektní.

Je to i váš recept pro život? Nikdy nepřestat pracovat, ať zůstanete fit?

Ano, máte pravdu. Je to v mém největším zájmu, že nechci příliš odpočívat. To je, jako když vy chodíte do fitka. Takže se snažím stále udržovat svěží mysl novými věcmi, produkováním a zpíváním. Minulý měsíc jsme něco vytvořili a nevěřil jsem, že to půjde tak dobře. Nahrávali jsme totiž moje staré věci nanovo. Když stárnete, je váš hlas jiný, a tak jsme byli šokováni, co všechno je možné. Staré písně jako „C’est la Vie Mon Chéri, C’est la Vie“ je to zpívané vysoko nebo „Running Man“, tyhle písně jsou zpívané pěkně vysoko. Díky Bohu, že svou práci stále mohu dodnes dělat.

VIDEO: Fancy – Bolero: