Jako součást přípravy na naše povídání jsem zašla do kina na komedii Kouzlo derby, kde máte roli vášnivé fotbalové fanynky. Při detailních záběrech jsem si říkala, jak se vám asi kouká sama na sebe na plátně v nadpřirozené velikosti?
Mám takové specifikum – dodnes jsem neviděla žádný svůj film. Leda trochu při postsynchronech. Jsem k sobě totiž hodně kritická, hledala bych chyby a chtěla je opravovat. I jako režisérka sedávám spíš někde vzadu a tam si potichu trpím. Druhým důvodem je, že pro mě je film ve chvíli, kdy přichází do kin, už hotový, uzavřený – a já jdu dál. Ale premiéry mám ráda, potkám se na nich s přáteli a popovídáme si.
Vždycky jsem byla rebel bez příčiny a zároveň s příčinou. Ale pubertu jsem měla docela dobrou, i když hektickou. Například jsem slušně uměla chodit za školu.