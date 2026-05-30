Vaší první rolí byla Galja ve filmu Mášenka z roku 1960. V době jejího natáčení vám nebylo ani dvacet let a ještě jste studovala. Pamatujete si z natáčení něco?
Když budou všechny vaše otázky takhle lehké, dáme ten rozhovor možná dohromady. (směje se) Na začátku se musím přiznat, že rozhovory pro tisk přes veškerou lásku ke čtenářům pokládám za nejnemilejší práci. Na Mášenku si opravdu moc nepamatuju. Studentská léta byla velmi dynamická, v hlavách se nám nestihlo skoro nic archivovat a počítače na to ještě nebyly – snad bych si pamatovala, že v tom hereckém obsazení figuroval náš milý pedagog Miloš Nedbal? Na svůj podíl účasti si vůbec, ale vůbec nepamatuji.
Baví mě vždycky, jak hned odněkud přispěchá fantazie a jaká kouzla mi může povolit! Musím své představivosti stanovit meze.