Reakce dětí mě dojala, říká kritizovaná Malá mořská víla

Ze vzhledu původní Ariel nechali tvůrci alespoň zrzavé vlasy. Ale chtěli jí dát vlastní identitu a zohlednit hereččiny černošské kořeny. „Ariel má stále zrzavé vlasy, protože to je její ikonická část, ale opravdu jsem obdivovala, že producenti chtěli zakomponovat do Arielina vzhledu fakt, že jsem černoška a mám lokny,“ řekla Baileyová.

Některým divákům však i tak vadí barva pleti mořské víly a i když je Baileyová vděčná, že se ve filmovém průmyslu konečně prosazuje větší etnická diverzita, někdy na ni kritika dopadá.

„Z psychického hlediska je někdy opravdu těžké být v této branži, když víte, že existuje tolik názorů na vás a na to, co děláte, nebo co byste měli dělat, nebo co byste mohli dělat lépe,“ uvedla.

Během rozhovoru pro časopis Glamour nicméně herečka dodala, že když poprvé viděla videa, jak černošské děti reagují na novou pohádku, rozplakala se dojetím.

„Když jsem je viděla poprvé, prostě jsem se rozbrečela. Nekontrolovatelně jsem vzlykala. Skutečnost, že se na mě ty děti dívají a cítí takové emoce, je opravdu pokorná a krásná věc,“ řekla.

Přirovnala k tomu vlastní pocity, když poprvé viděla Aniku Noni Rose hrát Tianu ve filmu Princezna a žabák v roce 2009: „Vím, jak moc ten film změnil můj pohled na život. Říkala jsem si: Páni, je to možné. Černošské princezny existují.“