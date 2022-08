Major Kozák nemá ženu, protože by ho kopla do zadku, míní Ondřej Vetchý

Představitel seriálového majora Kozáka Ondřej Vetchý moc stál o to, aby autoři začali psát třetí řadu. Přání se mu splnilo. „S kolegy, s kterými jsme točili předcházející díly, mi bylo hodně krásně. A dospěl jsem do fáze, kdy je primárně důležitější s kým točíte, než co točíte. Přidaná hodnota k natáčení Případů, jako práci, je to lidské setkání. Často jsem si vracel pocity, které jsem při natáčení zakoušel,“ uvedl herec.

Diváci si postavu majora Kozáka oblíbili. Jak je na tom její představitel? „Mám majora Kozáka hodně rád. Jsem si jistý, že v devadesáti pěti procentech bych se zachoval velmi obdobně a ne-li identicky,“ řekl herec na tiskové konferenci k představení třetí řady seriálu.

„A jestli přátelské pouto mezi mnou a Josefem Marešem (bývalý elitní vyšetřovatel, skutečný šéf 1. oddělení a spoluautor scénáře seriálu, pozn. red.) vzniklo, protože jsme si v něčem podobní, tak to pouto se musí v příběhu nutně odrazit. A možná i to byl důvod, proč mi roli majora Kozáka nabídl,“ dodal.

Fanoušci seriálu se marně pídí po tom, jestli postava Ondřeje Vetchého má vůbec nějaké špatné vlastnosti. Podle herce jich určitě má celou řadu. Výhodou je, že když nemá vztah, diváci jsou ušetřeni těch jeho negativních věcí.

„Možná je vdovec, a pokud ne, tak by byl určitě rozvedený, protože by ho ta žena kopla do zadku, protože vůbec není doma. Tahal by si práci domů a neplnil by doma povinnosti manžela a otce rodiny. Tohle řešení je taková mazanost od tvůrců, tím majora Kozáka očistili a on se může věnovat jen své práci,“ míní Ondřej Vetchý.

Třetí a poslední řada třináctidílného seriálu Případy 1. oddělení odstartuje první zářijové pondělí na ČT.