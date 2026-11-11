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Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně

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  9:30
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Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978) | foto: © Archiv STV

Seriál Spadla z oblakov, kde zažívá dobrodružství Majka z Gurunu v podání...
Zuzana Pravňanská (2026)
Zuzana Pravňanská se jako řidička tramvaje živila sedm let.
Zuzana Pravňanská na archivním snímku během rozhovoru pro slovenskou televizi...
10 fotografií
Pamatujete si na malou mimozemšťanku, která uměla létat a chodit po vodě? Majka z legendárního slovenského seriálu Spadla z oblakov si získala srdce celého Československa. Její představitelka Zuzana Pravňanská dnes slaví 58 let a živí se úplně jinak než herectvím.

Jak dnes vypadají Dempsey a Makepeaceová? Manželé jsou spolu už 37 let

Když se v roce 1978 objevil na televizních obrazovkách třináctidílný seriál Spadla z nebe (Spadla z oblakov), diváci byli nadšení. Příběh malé Majky z planety Gurun, která se ocitla mezi pozemskými dětmi v Tatrách, se stal jedním z nezapomenutelných titulů československé televizní tvorby. Hlavní roli tehdy ztvárnila Zuzana Pravňanská. Od natáčení uplynulo 48 let a z dětské hvězdy je dnes osmapadesátiletá žena, která si vybrala život daleko od hereckého prostředí.

Pravňanská se po úspěchu seriálu herectví nevěnovala. Náhlá popularita pro ni přitom nebyla jen příjemnou zkušeností. Jak sama později přiznala, slávu v mladém věku nezvládla a její školní výsledky i další životní rozhodnutí to poznamenalo. „Střední školu jsem nedokončila, protože mi sláva stoupla do hlavy,“ svěřila se v rozhovoru pro slovenskou televizi STVR.

Její další životní cesta nebyla jednoduchá. Prošla si náročnými osobními obdobími a postupně se snažila znovu postavit na vlastní nohy. Výraznou životní změnou pro ni bylo také splnění dětského snu. Stala se řidičkou tramvaje v Bratislavě a této práci se věnovala sedm let.

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)
Seriál Spadla z oblakov, kde zažívá dobrodružství Majka z Gurunu v podání Zuzany Pravňanské, natočil kmenový režisér zlínského studia Radim Cvrček.
Zuzana Pravňanská (2026)
Zuzana Pravňanská se jako řidička tramvaje živila sedm let.
10 fotografií

„Snívala jsem, že chci být řidičkou tramvaje, a splnilo se mi to. Sedm let jsem to dělala, bylo to velmi náročné na psychiku. Někdy vstáváte o půl jedné v noci, jindy o půl druhé, pracovali jsme i jedenáct až dvanáct hodin. Potom jsem musela ze zdravotních důvodů skončit. A zaparkovala jsem v masně,“ popsala s nadhledem v talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou.

Právě tam pracuje také dnes. Jako prodavačku masa ji podle jejích slov lidé stále poznávají. Zvlášť často prý potkává bývalé spolužáky ze základní školy, kteří do obchodu chodí nakupovat. O svém současném životě mluví mnohem spokojeněji než o některých předchozích etapách.

Velkou oporu našla Zuzana v současném partnerovi. Radost jí dělá také rodina, včetně pěti vnoučat, a společnost jí doma dělá i kočka. V rozhovoru pro STVR dala jasně najevo, že návrat před televizní kamery ji neláká. „Jsem nejšťastnější člověk pod sluncem, s mým partnerem a naším kocourkem,“ uvedla.

Na natáčení legendárního seriálu přitom vzpomíná i po desetiletích. V nedávném rozhovoru se vrátila také k tomu, jak vznikaly některé slavné scény. Například Majčino chození po vodní hladině nebylo výsledkem žádných počítačových efektů. Tehdejší filmaři si museli poradit s technickými pomůckami a důmyslnými triky a při tvorbě efektů využili až sedm různých postupů.

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