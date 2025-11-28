Ordinace v růžové zahradě je součástí vašeho života už řádku let. Jak se tak dlouholeté „partnerství“ při natáčení projeví?
Na natáčení Ordinace jezdím vždy ráda, ačkoli to mám do Hostivaře v zácpách i hodinu a půl. Pracujeme tam v extrémně krásném a přátelském prostředí. Ráno mi šatna vždy voní čerstvě vypraným prádlem od holek z kostymérny, v bufetu pokaždé slyším: „Dobré ráno, Mahulenko, chceš svoje kafíčko?“ Asistent mi do maskérny hodí texty a den začíná. Je to bez přehánění druhé doma. Od kluků z ostrahy u dveří až po režiséra jsou všichni fajn lidi fungující v klidné sounáležitosti. V neposlední řadě si moc vážím toho, že mi štáb vychází vstříc a může se mnou do práce chodit i moje dcera. To je veliká pomoc. Mari to navíc baví a odpadá mi ten den starost s hlídáním.
Záporačky jsou obecně pro herečku „barevnější“. Když potvora ukáže i srdce, může diváka jen mile překvapit.