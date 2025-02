Děti jsou pořád v pohodě, ale dnešní doba jim bere fantazii, míní Magda Reifová

16:00

Je to už neuvěřitelných třicet let, kdy Majda, tedy Magdalena Reifová, oblékla pruhované tričko a nasadila si černou buřinku v pořadu Kouzelná školka. „Dělám pro děti a vím, že už nenatočím žádný film. V detektivce že bych hrála? To těžko,“ říká, ale jedním dechem dodává, že práce pro děti je důležitá.