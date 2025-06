Magda Vášáryová měla autonehodu. Hvězdě Postřižin pomohli „noční hrdinové“

Po mimořádně horkém dni s teplotami přes 35 stupňů se v pondělí Slovenskem prohnaly bouřky, které potrápily hlavně západní polovinu země. Vítr způsobil velké škody a desítky tisíc Slováků byly bez dodávek elektřiny.

„Ve strašném větru a nadcházející bouřce jsem včera v noci na cestě mezi Turnou nad Bodvou a Soroškou zachytila ​​svým kolem auta hlavu mrtvé laně, kterou srazil někdo přede mnou. Naštěstí jsem zkušená řidička, a tak se mi nic nestalo, akorát to odnesl podvozek,“ napsala Magda Vášáryová v úterý v poledne v příspěvku na Facebooku.

Herečce a diplomatce známé například z filmu Postřižiny, kde ztvárnila nezapomenutelnou roli sládkovy ženy Maryšky, naštěstí hned ochotně pomohli kolemjedoucí řidiči.

„Auto za mnou zastavilo, vystoupili dva muži, široce se na mně usmáli, vlezli hlavami na moknoucí vozovce pod přední kolo, uvolněný plast zavázali vlastním páskem z kalhot a poslali mě do Bratislavy – zase s úsměvem. Zmohla jsem se v tom dešti jen na poděkování, na které oni, noční hrdinové, reagovali mávnutím ruky, jako by to na cestě dělali každou noc,“ popsala.

„Milý pane Sajgalíku z Rožňavy nebo okolí s vaším kamarádem, děkuji vám ještě jednou z celého srdce a oznamuji, že profíci z autoservisu dnes ráno konstatovali, že jste to udělali tak špičkově, jak by to udělali oni sami. Váš pásek tam raději nechali, abych mohla dnes večer odjet do Prahy. Posílili jste mé přesvědčení, že Slováci nejsou ztracení a ne všichni naběhli na neslušné, nevychované a agresivní chování, které se na nás hrne proudem z tiskovek některých politických stran,“ dodala bývalá herečka s tím, že by svým zachráncům moc ráda předala nový pásek.

Magda Vášáryová hrála například ve filmech Marketa Lazarová nebo Postřižiny, působila jako velvyslankyně v Rakousku a Polsku. Její sestrou je herečka Emília Vášáryová, manželem byl známý herec Milan Lasica (†80).