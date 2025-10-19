Kvůli synovi jsem uvažovala o sebevraždě, bylo to kruté, vzpomíná Madonna

„Byly chvíle, kdy bych si nejraději usekla obě ruce. Vážně jsem uvažovala o sebevraždě,“ řekla Madonna během dvouhodinového rozhovoru v podcastu On Purpose with Jay Shetty.
Vleklý spor s bývalým manželem, britským režisérem Guyem Ritchiem, o péči o jejich tehdy šestnáctiletého syna Rocca Ritchieho, Madonna zpětně popisuje jako jeden z nejbolestivějších momentů svého života, kdy si připadala opravdu bezmocná.
V té době slavná zpěvačka navíc měla světové turné k albu Rebel Heart a musela vystupovat každou noc, přestože se psychicky hroutila. „Ležela jsem občas na podlaze šatny a plakala. Měla jsem pocit, že je to konec světa,“ přiznala dnes sedmašedesátiletá zpěvačka.
„Manželství mi nevyšlo, to se stává. Lidé nakonec zjistí, že k sobě nepatří, že si nejsou souzeni. Ale když se někdo snaží vzít vám dítě, je to jako by vás chtěl zabít. Tak jsem to prostě vnímala. Bylo to kruté.“
Celý spor začal v roce 2016, kdy se dospívající Rocco rozhodl opustit matku a přestěhovat se za otcem do Londýna. Příčinou měl být jeho zájem o obyčejný život, který mu Madonna – coby umělkyně, která je většinu času mimo domov a na cestách – nemohla poskytnout.
Bývalí manželé, kteří se rozvedli v roce 2008, nakonec dospěli k dohodě a Rocco zůstal ve Spojeném království. Dnes, jak Madonna uvedla, mají se synem velmi dobrý vztah, což připisuje mimo jiné i svému duchovnímu smýšlení. „Díky Bohu, že už takové věci nezažívám. Jsem vděčná, že jsem si zachovala víru a nadhled,“ říká.
Napětí mezi matkou a synem se v minulosti promítlo i do zpěvaččiných vystoupení. V březnu 2016, během koncertu na Novém Zélandu, věnovala Madonna Roccovi svou interpretaci písně La Vie en Rose. „Neexistuje silnější láska než ta mezi matkou a synem. Pokud o něm budu mluvit dál, rozpláču se,“ řekla tehdy na jevišti. „Doufám, že tohle někde uslyší, že ví, jak moc mi chybí.“
Rocco, dnes pětadvacetiletý umělec žijící v Londýně, později pro magazín Vogue Hong Kong uvedl, že tato životní zkušenost pro něj byla zásadní: „Odchod do Anglie byl pro mě přelomovým okamžikem – byl to takový pomyslný přechod z dospívání do dospělosti. Pomohlo mi to zaměřit se na sebe samotného a to, co chci v životě dělat. Zároveň jsem musel vystoupit z komfortní zóny.“