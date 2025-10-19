Kvůli synovi jsem uvažovala o sebevraždě, bylo to kruté, vzpomíná Madonna

Autor:
  11:50
Popová ikona Madonna poskytla po devíti letech první velký rozhovor. V tom se nevyhnula ani velmi osobnímu tématu – krizi s exmanželem Guyem Ritchiem, s nímž vedla spor o jejich tehdy nezletilého syna Rocca.
Zpěvačka Madonna

Zpěvačka Madonna | foto: Profimedia.cz

Madonna se všemi svými dětmi. Zleva David, Lourdes s Mercy a Rocco (2013)
Děti zpěvačky Madonny
Madonnin syn Rocco (2015)
Zpěvačka Madonna se svou dcerou Lourdes
65 fotografií

„Byly chvíle, kdy bych si nejraději usekla obě ruce. Vážně jsem uvažovala o sebevraždě,“ řekla Madonna během dvouhodinového rozhovoru v podcastu On Purpose with Jay Shetty.

Vleklý spor s bývalým manželem, britským režisérem Guyem Ritchiem, o péči o jejich tehdy šestnáctiletého syna Rocca Ritchieho, Madonna zpětně popisuje jako jeden z nejbolestivějších momentů svého života, kdy si připadala opravdu bezmocná.

Zpěvačka Madonna
Madonna se všemi svými dětmi. Zleva David, Lourdes s Mercy a Rocco (2013)
Děti zpěvačky Madonny
Madonnin syn Rocco (2015)
65 fotografií

V té době slavná zpěvačka navíc měla světové turné k albu Rebel Heart a musela vystupovat každou noc, přestože se psychicky hroutila. „Ležela jsem občas na podlaze šatny a plakala. Měla jsem pocit, že je to konec světa,“ přiznala dnes sedmašedesátiletá zpěvačka.

„Manželství mi nevyšlo, to se stává. Lidé nakonec zjistí, že k sobě nepatří, že si nejsou souzeni. Ale když se někdo snaží vzít vám dítě, je to jako by vás chtěl zabít. Tak jsem to prostě vnímala. Bylo to kruté.“

Celý spor začal v roce 2016, kdy se dospívající Rocco rozhodl opustit matku a přestěhovat se za otcem do Londýna. Příčinou měl být jeho zájem o obyčejný život, který mu Madonna – coby umělkyně, která je většinu času mimo domov a na cestách – nemohla poskytnout.

Vosková figurína bez mimických vrásek. Madonna to s úpravami přehání

Bývalí manželé, kteří se rozvedli v roce 2008, nakonec dospěli k dohodě a Rocco zůstal ve Spojeném království. Dnes, jak Madonna uvedla, mají se synem velmi dobrý vztah, což připisuje mimo jiné i svému duchovnímu smýšlení. „Díky Bohu, že už takové věci nezažívám. Jsem vděčná, že jsem si zachovala víru a nadhled,“ říká.

Napětí mezi matkou a synem se v minulosti promítlo i do zpěvaččiných vystoupení. V březnu 2016, během koncertu na Novém Zélandu, věnovala Madonna Roccovi svou interpretaci písně La Vie en Rose. „Neexistuje silnější láska než ta mezi matkou a synem. Pokud o něm budu mluvit dál, rozpláču se,“ řekla tehdy na jevišti. „Doufám, že tohle někde uslyší, že ví, jak moc mi chybí.“

Rocco, dnes pětadvacetiletý umělec žijící v Londýně, později pro magazín Vogue Hong Kong uvedl, že tato životní zkušenost pro něj byla zásadní: „Odchod do Anglie byl pro mě přelomovým okamžikem – byl to takový pomyslný přechod z dospívání do dospělosti. Pomohlo mi to zaměřit se na sebe samotného a to, co chci v životě dělat. Zároveň jsem musel vystoupit z komfortní zóny.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Kvůli synovi jsem uvažovala o sebevraždě, bylo to kruté, vzpomíná Madonna

Popová ikona Madonna poskytla po devíti letech první velký rozhovor. V tom se nevyhnula ani velmi osobnímu tématu – krizi s exmanželem Guyem Ritchiem, s nímž vedla spor o jejich tehdy nezletilého...

19. října 2025  11:50

Macaulay Culkin: John Candy jako první poznal, že můj otec byl zrůda

Herec Macaulay Culkin (45), známý z filmové série Sám doma, popsal svůj blízký vztah se zesnulým kolegou Johnem Candym. Ještě jako dítě si s ním zahrál ve filmu Strýček Buck a podle svých slov s ním...

19. října 2025  10:23

S manželem jsme už 18 let, Instagram nechci kvůli bulváru, říká misska Hadašová

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová (39) dnes žije poklidný rodinný život po boku hokejisty Jaroslava Bednáře (48), se kterým vychovává tři děti. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství, popsala...

19. října 2025

Žena plakala, tak jsme měli druhé dítě, vzpomíná spisovatel Patrik Hartl

Patrik Hartl (49) promluvil o hledání štěstí v manželství i o tom, proč už neplánoval druhé dítě a proč ho nyní opouští to první. Spisovatel v talkshow 7 pádů Honzy Dědka také prozradil, čím dokáže i...

19. října 2025

Spojil nás bůh, říkají o svém vztahu herečka Sarah Haváčová a kněz Marek Vácha

Herečka Sarah Haváčová (35) bývá vídána po boku katolického kněze Marka Orka Váchy (59). Oba nyní promluvili o svém seznámení a vztahu v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Řeč byla i o hereččině působení v...

18. října 2025  14:04

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

18. října 2025  9:50

Karatista, kickboxer, legenda. Akční hvězda Jean-Claude Van Damme slaví 65

Belgický herec Jean-Claude Van Damme, který se narodil 18. října 1960, patří bezesporu mezi největší akční hvězdy 90. let minulého století. Někdejší vrcholový karatista a kickboxer poprvé výrazně...

18. října 2025  8:53

Jak dnes vypadá „nejkrásnější holčička na světě“? Je hvězdou přehlídek i Instagramu

Bylo jí šest, fotila pro Vogue, média ji okamžitě zařadila mezi zázračné děti modelingu. Dnes je Thylane Blondeau 24 let a zůstává středem zájmu, obdivu i pochybností. Poznali byste ji?

18. října 2025

Pořídila jsem si sad v Itálii, pěstuji citrony i olivy, říká herečka Špindlerová

Petra Špindlerová (53), známá jako Hanička ze seriálu Rodinná pouta, promluvila o svých dvou velkých vášních – józe a Itálii. V rozhovoru pro iDNES.cz se herečka svěřila s tím, co pro ni každodenní...

18. října 2025

Manžel chce pracovat, Marta Jandová cestovat. Dřív než budou staří

Je jí jedenapadesát, ale už má promyšleno, co bude dělat za dvanáct let. To bude manželovi Marty Jandové šedesát, takže si budou moci dopřát, po čem touží. A tím je cestování. Rádi by strávili na...

18. října 2025

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.

17. října 2025  20:48

Brečet jsem ho viděl jen třikrát. Polívka ml. o vztahu s tátou Bolkem i líbání s kolegyní

Premium

V moravské metropoli bude se svým otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. A do kin brzy půjdou hned tři filmy – horor a dvě komedie –, ve kterých se objeví. Herec Vladimír Polívka nicméně hodlá...

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.